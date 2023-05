Шахбазов обнародовал масштабы поставок азербайджанского газа в Италию

Поставки азербайджанского газа в Италию в январе-апреле 2023 года превысили 3 млрд кубометров.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что поставки были осуществлены по газопроводу TAP.

We discussed with Italian parliamentarians Giulio Terzi di Sant’Agata, Marco Scurria, and Ettore Rosato enlarging the #TAP and developing our energy cooperation. More than 3 bcm gas was exported to Italy in 4 months. pic.twitter.com/dQ8UoPWNjE

