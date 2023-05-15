Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками танков AMX-10RC

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Париже выпустили совместную декларацию:
— Россия должна вывести войска из Украины без условий.
— Россия должна освободить Запорожскую АЭС, «милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу».
— Франция будет оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется».
— готовятся новые военные пакеты. «В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины».
— Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира.
— Глобальный саммит мира будет созван в ближайшие месяцы. Он пройдет «на основе положений украинской формулы мира и других возможных добропорядочных предложений».
— Франция призывает другие страны наращивать международную поддержку для создания трибунала по Украине.
— затронут вопрос украинского вступления в НАТО, но каких-то внятных перспектив членства Париж не предлагает.
«Франция полностью поддерживает Комиссию Украина-НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года».