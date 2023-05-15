Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками танков AMX-10RC

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Париже выпустили совместную декларацию:

— Россия должна вывести войска из Украины без условий.

— Россия должна освободить Запорожскую АЭС, «милитаризация которой российскими вооруженными силами создают серьезную угрозу».

— Франция будет оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

— готовятся новые военные пакеты. «В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины».

— Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира.

— Глобальный саммит мира будет созван в ближайшие месяцы. Он пройдет «на основе положений украинской формулы мира и других возможных добропорядочных предложений».

— Франция призывает другие страны наращивать международную поддержку для создания трибунала по Украине.

— затронут вопрос украинского вступления в НАТО, но каких-то внятных перспектив членства Париж не предлагает.

«Франция полностью поддерживает Комиссию Украина-НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года».