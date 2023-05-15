Брюссельский раунд: Азербайджан и Евросоюз победили, проиграли — Армения, Франция и Россия

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Брюссельский раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершен. Официальные его итоги подведены в заявлении Шарля Мишеля, президента Европейского совета. На первый взгляд, этот документ составлен в обтекаемо-дипломатичных выражениях, которые мало напоминают поведение рефери после боксерского поединка. Но лишь на первый взгляд. Потому как и общий фон, на котором состоялись переговоры, и тем более их итоги, не оставляют сомнений: в Брюсселе есть и победители — Азербайджан и Евросоюз, и проигравшие — Армения и ее покровители, прежде всего Франция и Россия.

Впрочем, расскажем по порядку.

То, что брюссельская встреча вообще состоялась, несмотря на устроенную Арменией провокацию на Кельбаджарском участке — уже примечательный факт. Особенно с учетом того, что одной из целей армянской провокационной игры, без сомнения, был как раз срыв брюссельского раунда, где Армению — и даже Пашинян это понимал — не ждало ничего хорошего. Евросоюз настаивает на признании территориальной целостности и на скорейшем подписании мирного договора, а не попыток «отложить статус Карабаха будущим поколениям», как это пыталась сделать Россия на переговорах в Сочи.

И вот теперь брюссельский формат восстановлен — со всеми вытекающими. Особенно с учетом того обстоятельства, что итоги встречи в Праге создали здесь весьма неоднозначную ситуацию. Вмешательство в переговоры Франции с явно предвзятой позицией, капризы и истерики Армении, требовавшей, чтобы на переговорах всенепременно присутствовал глава Пятой республики — все это поставило под вопрос само по себе посредничество Евросоюза. Азербайджан выступил категорически против такого прочтения четырехстороннего формата. И как показали переговоры в Брюсселе по старой схеме: Ильхам Алиев. Шарль Мишель, Никол Пашинян — позиция Азербайджана была услышана и поддержана. Пашиняну пришлось утираться и отправляться на переговоры в Брюссель без «старшей сестры» в лице Макрона.

Одно только это — уже весомый повод для Азербайджана записать нынешнюю встречу в Брюсселе в свой актив. Переговоры с участием Евросоюза наша страна поддерживала с самого начала. Во-первых, в Баку не видят здесь какой-то переговорной предвзятости. А во-вторых, изрядную пищу для размышлений дает такой пункт программы визита Ильхама Алиева в Брюссель, как встреча с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем — сопредседателем Консультативного совета Южного газового коридора. У Азербайджана налаженное энергетическое сотрудничество со странами ЕС, развивается и сотрудничество в сфере логистики, в фокусе внимания — Средний коридор,..А это не просто «уровень отношений». ЕС не может не думать о безопасности трубопроводов и железных дорог, так важных не только для Азербайджана, но и для самой Европы. Неурегулированный конфликт в этом регионе нужен думающим европейским политикам в последнюю очередь.

Точно так же итоги брюссельской встречи еще раз продемонстрировали, насколько снизился авторитет Франции в структурах самого Евросоюза, что неудивительно. Макрон сталкивается с серьезными проблемами и внутри страны — Францию бросает из протестов «желтых жилетов» в протесты против пенсионной реформы, и на внешнеполитической арене, где влияние Франции рушится во многих «традиционных» для нее регионах, в том числе в бывших африканских колониях.

Так что не самое лучшее время для того, чтобы надувать щеки и требовать дополнительных дипломатических преференций. И даже ожидаемая встреча в Кишиневе здесь мало поможет. Во-первых, там предусмотрен пятисторонний формат: Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Во-первых, это не сложившийся формат, а очередная неофициальная встреча «на полях». А во-вторых, во встрече будет участвовать Германия, которая всегда демонстрировала однозначную и разумную позицию в отношении армяно-азербайджанского конфликта. В Берлине демонстрировали и демонстрируют уважение к международному праву, принципу территориальной целостности. У Баку и Берлина дружеские отношения. Словом, присутствие за столом Германии явно нейтрализует поведение Франции. Которое не приносит дивидендов ни Евросоюзу, ни самой Франции, ни, если задуматься, Армении. Которая, по словам президента Ильхама Алиева, должна бы видеть чуть дальше собственного носа.

И конкретные результаты брюссельской встречи полностью отвечают этому самому «предпереговорному» раскладу. Где за сдержанно-дипломатическими и отшлифованными фразами Шарля Мишеля просматриваются весьма позитивные для Азербайджана результаты.

Для начала, в итогах встречи еще раз подтверждено признание территориальной целостности Азербайджана. И не просто на словах, а с указанием конкретных цифр: как минимум, 86 600 квадратных километров (в заявлении указано даже 89 600). В переводе: Карабах признан территорией Азербайджана. Точно так же лопнули планы Армении протащить упоминание карт 1975 года — эта отсылка не была принята. Более того, в заявлении Мишеля упоминается Алма-атинская декларация, где также подтверждается принадлежность Карабаха Азербайджану.

Гуманитарный блок итогов встречи тоже оказался сильнейшим разочарованием для Еревана. Фраза Мишеля про «бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область», без упоминаний «Нагорного Карабаха» и «народа Нагорного Карабаха», и призывы к Азербайджану к диалогу с армянами Карабаха (который в Баку уже предлагают) и гарантиям прав армянского меньшинства (которые Азербайджан готов предоставить) — явно не то, что мечтал бы привезти из Брюсселя Никол Пашинян. Ни о каком «статусе» и «международных механизмах» речь не идет. Президент Азербайджана вновь планомерно и настойчиво продавил свою позицию.

Самое же печальное для Никола Пашиняна, в итогах встречи никоим образом не упоминается Лачинская дорога и установленный на ней азербайджанский ППП. Мировое сообщество приняло и признало и новые реалии вообще, и право Азербайджана контролировать и охранять свои границы в частности. А вот упоминание о Зангезурском коридоре есть. И Армении пришлось это подписывать.

Наконец, Еревану по сути предъявлен ультиматум: от официального Еревана потребовали как можно скорее передать Азербайджану заплутавших солдат. Против которых уже организовали судебный фарс. А позиция Азербайджана здесь ясна: или обмен по принципу «два на два», или никакого обмена не будет. Дарить Армении пойманных «на горячем» диверсантов Азербайджан не намерен.

Наконец, президент Азербайджана так же настойчиво и планомерно продвигает вопрос минирования азербайджанских территорий и прояснения судьбы азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской Войны. Диалог будет продолжен.

И если подводить общий итог встречи, то уже понятно: переговоры идут по азербайджанской повестке дня. Президент Ильхам Алиев планомерно конвертирует военную победу в дипломатические дивиденды.

И эту новую реальность придется признавать и Армении, и ее покровителям.

Нурани, обозреватель