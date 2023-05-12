Названы потери Украины в войне с Россией

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Вооруженные силы Украины в общей сложности потеряли менее 15 000 военнослужащих с начала российского вторжения в феврале прошлого года, сообщает EURACTIV со ссылкой на документ ЕС.

В документе также отмечается, что, по оценкам США, Киев потерял 17 500 человек убитыми в боях, а в общей сложности от 124 000 до 131 000 человек стали инвалидами.

Западные дипломаты и военные чиновники сообщили EURACTIV, что, хотя оценки потерь часто цитируются в западной разведке и сообщениях СМИ, почти невозможно получить официальное подтверждение потерь с обеих сторон.