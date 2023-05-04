Намерена ли Москва выполнить взятые на себя обязательства?

742 Просмотров

В российском федеральном эфире — очередная провокация против Азербайджана. На канале РБК-ТВ появился небезызвестный Рубен Варданян, которого ведущая представила как бывшего «госминистра Республики Арцах». Именно сей персонаж комментировал в эфире переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне и шансы на подписание мирного договора.

Рубен Карленович озвучивал вполне предсказуемые «установки» и включал на полный ход «дипломатию доносов». Оказывается, «Азербайджан осуществил анироссийскую акцию», «они всячески пытаются нивелировать и уничтожить соглашение от 9 ноября», Основа для мирного договора на Южном Кавказе, по мнению Варданяна, очень слабая — он, дескать, с трудом себе представляет, «как без России на Южном Кавказе может быть заключен мир». А еще господин Варданян с трудом себе представляет, как можно заключать мир «под дулами автоматов». А переговоры в США, по его мнению — это «большая игра», в том числе со стороны Азербайджана, по «выталкиванию России с Южного Кавказа». В Азербайджане, уверен олигарх-провокатор, «плохо понимают последствия (того), что они сделали», «непонятно, кого они проверяют», Лачинский коридор должны были контролировать российские миротворцы, об азербайджанском КПП в Трехстороннем соглашении ничего не сказано — и так далее и тому подобное.

Можно последовательно разбирать весь, пардон, бред Рубена Варданяна. Или поинтересоваться у олигарха, не считает ли он «выталкиванием России», скажем, приглашение в Армению евронаблюдателей. Можно просто отмахнуться: в конце концов, Рубен Варданян представляет только самого себя.

Но куда больше вопросов к тем, кто вывел сего персонажа в эфир. И тем более представил его как «госминистра Республики Арцах», не уточнив, что речь о никем не признанном образовании. Дело не только в том, почему в качестве спикера выбрали именно его — притом что сепаратисты Карабаха в переговорах не участвуют. РБК уже далеко не в первый раз предоставляет трибуну Рубену Варданяну. И точно так же далеко не в первый раз позволяет себе открытые выпады против территориальной целостности Азербайджана. А это серьезно. Редакционную политику никто не отменял. И тем более никто не отменял ни Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную между Азербайджаном и Россией, ни соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. И что же — подпись российских официальных лиц под официальным документом ничего не значит? Выполнять взятые на себя обязательства Москва не намерена? Если так, то в Баку оставляют за собой право на адекватный ответ. Принцип «договоры должны соблюдаться» — улица с двусторонним движением.

Более того, разглагольствовал Рубен Варданян в эфире по поводу того, что, дескать, надо все делать в соответствии с «Трёхсторонним соглашением» (которое вообще-то заявление), практически синхронно…с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. Который без наскоков на Азербайджан, но тоже продвигал ту же установку: Трехстороннее заявление не имеет альтернативы, все нужно делать исключительно на его основе и т.д. Что это — совпадение? Хотелось бы верить, но не получается. Тем более что, лишившись поста «госминистра» в «правительстве» сепаратистов, Рубен Варданян не перестал быть кремлевским «засланцем». И тем более очевидно, что Москва, во-первых, весьма болезненно воспринимала и воспринимает попытки других «игроков» брать на себя роль посредника в Карабахе. А во-вторых, ей меньше всего хотелось бы лишиться такого рычага, как присутствие в Карабахе российских миротворцев и Трехстороннее заявление.

Здесь нужно уточнение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе конференции в Шуше отметил, что «трехсторонняя декларация это не соглашение о прекращении огня, но это и не мирное соглашение». Добавим от себя: соглашение это рассчитано на пять лет, пока в Карабахе находятся российские миротворцы. Так что говорить о «безальтернативности» Трехстороннего соглашения в контексте мирного договора как минимум самонадеянно. Более того, фразы в стиле «без России на Кавказе ничего не будет — ни войны, ни мира» мы тоже слышали, и не от Варданяна, а от вполне официальных российских дипломатов. И тогда это тоже закончилось ничем. Наконец, перед тем, как надувать щеки и настаивать на безальтернативности трехстороннего заявления, Москве надо было бы позаботиться о его выполнении. Где зияют слишком уж явные прорехи. Напомним в который уже раз: развертывание РМК должно было проходить одновременно с выводом или разоружением армянских незаконных вооружённых формирований. Но за два с половиной года этого не произошло. Более того, Армения создала под носом у миротворцев вооруженную группировку в 10 тысяч «стволов» и провозила через контролируемый российскими миротворцами «Лачинский коридор» оружие, боеприпасы и мины. Эффективного контроля над Лачинской дорогой тоже не получилось. Наконец, так и не была начата работа по возвращению в зону временного размещения РМК азербайджанских вынужденных переселенцев, изгнанных из Керкиджахана, Ханкенди, Агдере, Ходжавенда…

Наконец, так и не открыт Зангезурский коридор. Так что вряд ли Москве стоит так уж стучать кулаком по столу, добавлять металла в голос и настаивать на безальтернативности Трехстороннего заявления. И если для его продвижения Москва использует такие фигуры, как Варданян — это, конечно, повод спросить, как далеко готовы зайти противники большого мирного договора в своей провокационной возне и не следует ли ждать вслед за словесными провокациями еще и военных. Просто использование таких «битых» фигур, как Варданян, как минимум не свидетельствует о силе и авторитете российской дипломатии.

А еще очень любопытно наблюдать, как в «армянском курятнике» (выражение В.И.Ленина) хватаются за «Трехстороннее заявление», которое еще недавно были готовы предать анафеме. И тем более интересно вспомнить, когда в Армении начнут вздыхать по тем пяти принципам мирного договора, которые сегодня предлагает Азербайджан.

Нурани, обозреватель