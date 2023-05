Хикмет Гаджиев встретился с помощником генсека НАТО Дэвидом Каттлером. Они обсудили партнерство Азербайджан-НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Assistant to the President of Azerbaijan @HikmetHajiyev met with NATO Assistant Secretary-General @DavidCattler at NATO HQ. They discussed Azerbaijan-NATO partnership, cooperation on counter-terrorism, regional security issues & other matters of mutual interest. #AzerbaijanNATO pic.twitter.com/6WR3Tc7OqC

13:09 Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретится с помощником генсека НАТО.

Информацию об этом распространила миссия Азербайджана в НАТО.

В ближайшие часы будет проведена двусторонняя встреча Хикмета Гаджиева с помощником генсека НАТО генералом Дэвидом Каттлером в формате Комитета заместителей с союзническими странами (DPRC).

HAPPENING NOW: Assistant to the President of Azerbaijan Mr. Hikmat Hajiyev’s visit to #NATO kicked off.

In the following hours, @HikmetHajiyev will hold a bilateral meeting with NATO Assistant Secretary-General @DavidCattler & Allied nations in DPRC format.#PartnershipForPeace pic.twitter.com/3pYkKlcaZ1

— AzMissionNATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) May 2, 2023