Пограничная истерика армянских националистов: что в Ереване называют «геноцидом»?

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Погранично-пропускной пункт на мосту через реку Хакари заработал в штатном режиме — в информационном пространстве уже появилось видео проверки на ППП армянских автомобилей. Убедительная демонстрация, что Азербайджан теперь полностью контролирует свои границы, и что наша страна не стала ждать еще 30 или даже 5 лет, чтобы изменить статус-кво, очерченный в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Наша страна уже планомерно и последовательно восстанавливает свой государственный суверенитет над той частью Карабаха, где временно размещены российские миротворцы. Ставшая крылатой фраза президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Я знаю, что, когда и как надо делать» — получила еще одно наглядное подтверждение.

Того, что новый ППП вызовет истерику в армянских кругах, без сомнения, следовало ожидать. В СМИ оперативно запущена слезливая установка: дескать, после проверки на азербайджанском ППП одному гражданину Армении стало плохо, он находится под наблюдением врачей. Это явное «дежавю». Уже были фейки про армянского подростка, якобы упавшего в обморок, когда такие-сякие азербайджанцы осмотрели автобус на пикете экоактивистов, был прецедент, когда десяток граждан попытались провезти через пикет без согласования, решение вопросов потребовало времени, одному из пассажиров стало плохо, и его доставили в Ханкенди на азербайджанской «Скорой помощи». Нелишне и держать в голове уровень азербайджанофобской истерии в армянском обществе. А это не только поджог флага на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике, но и, к примеру, уверения бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна, будто бы флаги, установленные на азербайджанских постах вдоль условной границы, «нарушают психологическую неприкосновенность» жителей Гафана и его окрестностей. Наконец, работа ППП менее всего напоминает кадры, снятые в начале строительства Берлинской Стены: нет ни плачущих мам с одной стороны и их детей с другой, ни многокилометровых очередей на проверку. Все четко, быстро и корректно.

А для Армении это «пиар-катастрофа». Саму идею азербайджанского пограничного поста в Лачине здесь преподносили как «геноцид», «этническую чистку» и т.д. Достаточно вспомнить, как «шашлычный варчапет» Никол Пашинян на заседании правительства Армении не только уверял, будто бы азербайджанский ППП «незаконный», и пытался обвинить Азербайджан в нарушении «всех пунктов Трехстороннего заявления» — по словам вожака армянской охлократии, настоящей и глубинной целью этой и ряда предыдущих акций является этническая чистка армян Нагорного Карабаха и осуществление «геноцида». Еще раньше истерил глава МИД Армении Арарат Мирзоян: оказывается, установка «КПП» — это явное проявление «армянофобии», и вообще эти меры нацелены и на уничтожение армянского культурно-исторического и религиозного наследия.

Это та ситуация, когда ереванским бонзам надо бы «проверить соединение языка с мозгом». Азербайджан, согласно Трёхстороннему заявлению, обязался гарантировать безопасность движения по Лачинской дороге, но от своего права охранять границы не отказывался. Далее, пункт 4, согласно которому, «миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил» не выполнил Азербайджан? Или Россия и Армения? Пункт 9: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях» — срывает Азербайджан или Армения? Если в Армении уверены, что эти пункты тоже мы должны выполнить своими силами — подождите немного, и все будет сделано.

А уж попытки объявить ППП на границе «геноцидом», «этническими чистками» и т.д. — это точно повод обратиться в милое заведение в поселке Маштаги в окрестностях Баку. Или в психиатрическую больницу в ереванском квартале Норк-Мараш. Если на границе Армении, скажем, с Грузией тоже стоят пограничники, там проверяют документы и таможня досматривает грузы и багаж — это означает, что Грузия, ахахах, совершает «геноцид армянского народа»? А если документы проверяют на границе между США и Канадой — это кто кого «геноцидит»? Каким образом ППП может угрожать «армянскому историческому и культурному наследию»? В голову приходит один вариант: если что-то из этого «наследия» (при условии, что оно там вообще было) разрушили при строительстве. Но ППП стоит на новом мосту через Хаккяри, построенном Азербайджаном уже после войны.

Есть ещё одна сторона вопроса. Было ли хотя бы накануне «миацума» в Карабахе вожделенные «120 тысяч армян» — вопрос по меньшей мере открытый. Потому как широко практиковались и «двойная прописка», и попытки записывать азербайджанцев как армян, и «мертвые души». Но нет сомнений, что «тихая миграция» из бывшей НКАО продолжалась все эти годы. Жизнь во внеправовом пространстве, в условиях криминальной диктатуры — удовольствие ниже среднего, под постоянной угрозой новой войны — тем более.

А сегодня, после военного разгрома, ситуация еще больше «сместилась». В Карабахе находится около 25 тысяч человек гражданского населения. А в это самое гражданское население входит, к примеру, Араик Арутюнян, вожак сепаратистов, тот самый, который брал на себя ответственность за ракетные удары по Гяндже. Здесь остаются соучастники Ходжалинского геноцида, заведомые террористы, есть, наконец, те, кто принимал участие в погромах своих азербайджанских соседей…И, видя, как уверенно и планомерно Азербайджан продвигает свои интересы и восстанавливает свой суверенитет над Карабахом, те, кто замарался в крови, из Карабаха побегут, не успев открутить унитазы. И это тоже ни в коей мере не будет считаться «геноцидом» — в таком случае массовое бегство гитлеровских военных преступников в Аргентину тоже надо бы считать доказательством «геноцида немецкого народа» со стороны держав-победительниц во Второй Мировой войне.

По армянским пиарщикам ударила бумерангом и попытка объявить, будто бы через азербайджанский ППП проезжают жители четырех сел, «отрезанных от «Степанакерта»», а остальные, мол, сидят в «блокаде». Если бы Азербайджан действительно установил «блокаду», то ни для каких сел никаких исключений бы не делалось. А если жители этих сел проезжают, а вот те, кто обитает в Ханкенди и Агдере — уже нет, то это красноречивое доказательство, что «в блокаде» держат их сами сепаратисты.

Так к чему тогда все вопли, визг на лужайке и живописное биение в истерических припадках?

Все просто. И официальный Ереван, и верхушка сепаратистов, и их покровители из «третих стран» банально не в состоянии вербализовать свои требования и страхи по поводу ППП. Выйти к микрофонам и сказать, что такие-сякие-нехорошие азербайджанские пограничники не дают провозить в Ханкенди оружие, боеприпасы, мины и иранских террористов, здесь по понятным причинам не могут. Это даже не «мирные ополченцы», о которых армянская пропаганда верещала во время 44-дневной войны. Остается только пускать в ход уже отработанные штампы типа «геноцид», «этнические чистки», «блокада» или «армянину стало плохо».

Но, похоже, не учли, что мир состоит не только из купленных с потрохами лоббистов и клинически наивных субъектов, готовых принимать на веру любую бредятину.

Нурани, обозреватель