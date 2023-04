Баку и Казань обсудили развитие экономических связей (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом министр написал в соцсети Twitter.

«На встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым мы обменялись мнениями о развитии азербайджано-татарстанских отношений, о проделанной работе по укреплению экономического сотрудничества и расширению деловых связей», — отметил министр.

At #Azerbaijan—#Tatarstan #BusinessForum, we talked about the expansion of cooperation in the field of #trade and #investment, as well as the promotion of #business partnership. We invited businesspeople from Tatarstan to take advantage of the business opportunities created by… pic.twitter.com/onB5T2w6xO

