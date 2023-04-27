«Армянский ляп» Джо Байдена

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Президент США Джо Байден вновь оправдал свой сомнительный титул «машины по производству ляпов». Глава Белого дома, выступая с традиционным обращением к американцам армянского происхождения, назвал события 1915 года «геноцидом армян». Ереванские СМИ с воодушевлением публикуют его цитаты: «Сегодня мы делаем паузу, чтобы вспомнить о жизнях, погибших во время «Мец Егерн» — «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши — Minval) — и подтверждаем нашу клятву никогда не забывать. 24 апреля 1915 г. власти Османской империи арестовали армянскую интеллигенцию и лидеров общин в Константинополе, что положило начало систематической кампании насилия против армянской общины. В последующие годы полтора миллиона армян были депортированы, убиты или брошены на смерть — трагедия, навсегда затронувшая поколения армянских семей».

Джо Байден, напомним, называл события 1915 года «геноцидом» и ранее — в 2021 и 2022 году. До него американские лидеры подобную формулировку не использовали, понимая, какой резонанс это вызовет в Анкаре. Байден традицию «сломал» — к вящей радости армянских лоббистов. Впрочем, в их лагере эйфория продержалась недолго. Уже весной 2021 года американские дипломаты, в том числе аккредитованные в Армении, старательно разъясняли: события 1915 года под конвенцию ООН о предотвращении геноцида и наказании за него подвести невозможно, закон обратной силы не имеет. За чем вполне явно читалось, что никакого «наказания» Турции за события более чем вековой давности не будет. Армении в «вильсоновских» границах и шести вилайетов с выходом к морю не будет тем более.

Вполне понятно, зачем эти «игры на армянском дудуке» понадобились самому Байдену. В 2022 году надо было выигрывать промежуточные выборы в конгресс. А в 2024 году предстоят уже президентские выборы, и как раз накануне Джо Байден объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру. Самое время бросать в копилку голоса американских армян.

Но самое главное, на слова о «геноциде», который Турция не совершала, жестко отреагировали в Анкаре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал в своём Twitter: «Шарлатаны, пытающиеся исказить историю, вновь проявляют себя на политической сцене! Политические заявления не изменят исторических реалий. Тех, кто пытается получить выгоду, основываясь на предвзятости, будут помнить двуличием. Никто не смеет поучать Великий турецкий народ истории».

Но самое интригующее, что выборы предстоят не только в США, но и в самой Турции, причем уже менее чем через месяц. И вот на эти выборы «армянский ляп» Байдена тоже может очень сильно повлиять. Особенно с учётом недавнего скандала вокруг посла США в Турции Джеффри Флейка. Напомним: в конце марта Джеффри Флейк посетил штаб-квартиру СНР, где встретился с лидером этой партии и главным соперником Эрдогана на выборах — Кемалем Кылычдароглу. В лагере Эрдогана сочли, что это была не просто встреча из вежливости. США практически открыто делают ставку на «антиэрдогановскую» оппозицию, и в такой ситуации переговоры Флейка и Кылычдароглу более всего походили на получение инструкций от Вашингтона. Эрдоган сразу же объявил, что его двери для Флейка отныне закрыты. «Что делает посол Байдена? Он идет и навещает господина Кемаля, – отметил Эрдоган. – Как вам не стыдно! Думайте головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь – президент. С каким лицом после этого вы будете просить о встрече с президентом?»

Затем в интервью CNN Turk в адрес США весьма жестко высказался глава МВД Турции Сулейман Сойлу, который обвинил Вашингтон в планах создания террористического государства у турецких границ (речь идет о поддержке сирийских курдов). А еще посоветовал избирателям «не быть детьми Америки». Намёк, что Кылычдароглу будет защищать интересы Вашингтона, получился слишком прозрачным.

Вполне возможно, что в начале предвыборной кампании США свято верили, что победа Кылычдароглу предрешена. Но сегодня такой уверенности уже нет. Эрдоган как раз накануне выборов выложил на стол свои главные «козыри». А это и начало разработки газового месторождения Сакарья, и «голубое топливо», которое граждане Турции в течение года будут получать бесплатно, и тяжёлый ударный дрон Kizilelma, и первый в мире корабль-«дрононосец», и долгожданный танк «Алтай»… Опросы уже рисуют впечатляющий «рывок» Эрдогана. Кылычдароглу и так есть о чем переживать.

И в такой непростой ситуации Джо Байден устраивает политические обнимашки с армянской диаспорой США. И не просто обнимашки — он еще и обвиняет Турцию в «геноциде», которого та не совершала. А «геноцид армян» — это не только трактовка событий времен Первой Мировой войны. Это прежде всего притязания на Восточную Анатолию, это убийства четырёх десятков турецких дипломатов уже в семидесятые-восьмидесятые годы. Так что Байден, возможно, сам того не желая, подставил ту еще «подножку» своему фавориту на турецких выборах.

А между тем «армянский ляп» Байдена прозвучал как раз в то время, когда в Ереване открывали памятник террористам из группировки «Немезис», которые, по официальной версии, «мстили за «геноцид»». Именно их последователями объявляли себя армянские террористы семидесятых-восьмидесятых годов. И интересно было бы узнать: насколько эти заявления Байдена соотносятся с официальной позицией США в противостоянии международному терроризму? И если господин Байден занимает такую принципиальную позицию в отношении «депортации и убийств» — как скоро мы услышим такие же оценки в отношении депортации азербайджанцев из Армении? Тем более что там еще живы конкретные виновные в этом преступлении, и их можно — и нужно! — привлечь к ответственности?

И как представляется, террор и геноцид — не те вопросы, где можно позволять себе двойные стандарты.

Нурани, обозреватель