Азербайджан на подъеме: закулисье визита Алиева в Болгарию

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Отношения Баку и Софии стремительно развиваются — визит в Болгарию президента Азербайджана Ильхама Алиева не оставляет здесь сомнений. Совсем недавно, в рамках Глобального форума, Азербайджан посетил президент Болгарии Румен Радев, и вот теперь — ответный визит.

Балканы — важное и перспективное направление внешней политики Азербайджана. Во второй половине 2022 года Ильхам Алиев уже посещал Болгарию. Более того, состоялись визиты в Албанию, Сербию, Румынию, в ходе Давосского форума президент Азербайджана провёл переговоры с премьер-министрами Хорватии и Монтенегро, уже в нынешнем году — визит в Боснию и Герцеговину.

Но отношения с Болгарией заслуживают особого внимания. В том числе благодаря, скажем так, неафишируемой предыстории. С одной стороны, сотрудничество, обмен визитами, встречи на высшем уровне, соглашения о побратимстве Габрово и Шеки, Варны и Гянджи, Велико-Тырново и Нахчывана. А с другой… А с другой в отношения Баку и Софии не раз пытались «вбить клин». Один из недавних и, возможно, самых ярких примеров — попытка запалить именно в Болгарии антиазербайджанский скандал. Местная фейкометчица Диляна Гайтанджиева, в те годы — сотрудница болгарской газеты «Труд», опубликовала «сенсационные данные», добытые некими анонимными хакерами: США снабжают оружием «террористов» в Сирии, а перевозит это оружие азербайджанская авиакомпания Silk Way! Скандал, впрочем, заглох, толком не разгоревшись.

Азербайджанская Silk Way —уважаемая грузовая авиакомпания, она никогда не занималась сомнительными операциями. Более того, контракты на перевозку оружия в карго-авиации — это дорого, выгодно и очень престижно, и Silk Way осуществляла такие перевозки по контракту с НАТО, но не в Сирию, а в Афганистан. Итог известен: Гайтанджиеву из «Труда» уволили, скандала не получилось. Сама эта дама потом еще не раз работала, пардон, «сливным бачком» для роспропаганды. Но то, что фейк, направленный против азербайджанской авиакомпании, озвучили именно через болгарские СМИ, очень напоминало попытку «столкнуть лбами» Азербайджан и Болгарию.

Потом таких «разнокалиберных» скандалов будет еще немало. А в 2021 году слова «Азербайджан» и «Болгария» окажутся в одном предложении по совсем уж неожиданному поводу. В Софии раскрыли разветвлённую сеть российской агентуры. Аресты затронули высокопоставленных сотрудников военных структур — и отставных, и действующих. Понятно, что Болгария, член НАТО и ЕС, расположенная на побережье Чёрного моря, вызывала понятный интерес у российских спецслужб. Но, в числе прочего, завербованной агентуре поручаюсь собирать информацию и по конфликту в Карабахе. Стало об этом известно уже после войны. Задание было получено раньше, как раз в то время, когда министр обороны Армении грезил о «новой войне за новые территории» и обещал действия «штурмовых групп», на оккупированных азербайджанских землях армянские агрессоры проводили учения, где отрабатывали удары по нефтяной инфраструктуре, а новоиспечённый советник Пашиняна (будущий министр обороны, а ныне — посол Армении в РФ) Вагаршак Арутюнян планировал ракетные удары по Гяндже и Мингечявиру.

И тем более понятно, что на декабрь 2020 года был намечен старт «Южного газового коридора», по которому в страны Восточной Европы должен был пойти — и пошёл! — азербайджанский газ.

А нынешний визит президента Азербайджана в Болгарию не просто стал важной вехой в двусторонних отношениях. Болгария, благодаря трубопроводу ТАР и интерконнектору Греция-Болгария, становится «узловым хабом».

И как показал визит Ильхама Алиева в Болгарию, в Восточной Европе продолжается «энергетическая революция made in Azerbaijan набирает обороты. В программе визита — не только переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым, но и торжественное открытие офиса SOCAR с участием глав государств. А еще подписание «Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)». Президент Азербайджана анонсирует масштабные перемены. Как заявил Ильхам Алиев, в июле прошлого года Азербайджан и Европейская комиссия подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, на основе которого мы планируем удвоить поставки газа на рынок Европейского Союза к 2027 году. Планируются поставки газа с новых месторождений. Расширяется и география экспорта. Как напомнил Ильхам Алиев, азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, с этого года — и в Румынию. «К концу этого года, при условии наличия всех необходимых соединительных трубопроводов, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию», — сказал глава государства, анонсировав увеличение географии поставок азербайджанского газа с шести до по как минимум десяти стран, и это еще не конец. Азербайджан планирует экспорт в страны Восточной Европы еще и электроэнергии.

И в общем-то понятно и другое. Азербайджан не стремится использовать газ как оружие или средство давления. Тем более у нашей страны нет планов играть против кого-то на европейском рынке, ввязываться в сомнительные геополитические схемы и мешать газ с политикой. Более того, азербайджанский газ — это блестящий пример регионального сотрудничества, где в одном проекте могут быть задействованы Сербия и Албания, Румыния и Венгрия, Турция и Греция, и их политическое значение еще предстоит оценить. «Кольцо солидарности» — не просто красивые слова, а реальный, работающий и взаимовыгодный проект.

Но сегодня в центре внимания — другое. Азербайджанский экспорт газа в условиях нарастающей на европейском континенте играет роль «спасательного круга». Да, на дворе весна, но и следующая зима не за горами. И как уже говорил президент Азербайджана, в тех странах, которые получают наш газ, никому не пришлось мёрзнуть.

А это позволяет представить масштабы процесса, который весьма красноречиво очертил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто: самое эффективное решение энергетического кризиса — это поставка азербайджанского газа в Европу. Азербайджан, «Страна Огней», не просто ведёт бизнес. Это уже настоящая историческая миссия, значение которой еще предстоит по достоинству оценить.

Нурани, обозреватель