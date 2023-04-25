О чем забыл господин Боррель

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Установка азербайджанского КПП у въезда на Лачинскую дорогу со стороны Армении продолжает оставаться в топе новостей, причем не только для экспертного сообщества — отметиться по теме посчитали необходимым и представители посредников. В частности, как радостно передают армянские источники, глава евродипломатии Жозеп Боррель, подводя итоги очередного заседания Совета ЕС, в числе прочего, заявил: «Мы обсудили одностороннее решение Азербайджана установить КПП в Лачинском коридоре, которое противоречит нашему призыву к деэскалации». После чего добавил, что ЕС готов помогать Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации в регионе и с этой целью развернул миссию на территории Армении.

Понятно, что заявление господина Борреля выдержано в лучших, а точнее сказать, худших традициях «посреднической дипломатии» последних лет: никаких односторонних шагов, воздерживаться от эскалации, вести переговоры под нашей модерацией и т.д.

Интересное, конечно, заявление. И звучит на первый взгляд логично. Но любопытно было бы узнать мнение господина Борреля: насколько соотносятся с призывами к деэскалации существование в Ханкенди армянской военной группировки в 10 тысяч «стволов»? Для которой по Лачинской дороге регулярно Армения провозила в Ханкенди оружие и боеприпасы? А какова позиция Евросоюза относительно провоза мин? Одна из которых сработала несколько дней назад в окрестностях города Шуша? Или в Брюсселе полагают, что мины, боеприпасы, оружие и армянские НВФ к эскалации не ведут, а вот азербайджанский КПП сразу и необратимо? Во всяком случае, столь же обеспокоенных заявлений, да еще по итогам Совета ЕС, мы по этому поводу от представителей Евросоюза не слышали.

Кроме того, в курсе ли господин Боррель, что КПП на границе — это традиционная практика в современном мире? Да, между странами Шенгенской зоны границы прозрачные, но даже там каждое государство имеет право — временно или на постоянной основе — установить на своих границах КПП и проверять документы у въезжающих. А уж какой контроль существует на внешних границах Шенгенской зоны, хорошо известно каждому, кто получал шенгенскую визу и по этой визе въезжал в ЕС. А Азербайджан и Армения еще не подписали мирный договор — какой уж тут «шенген»… Господин Боррель об этом не в курсе? Или считает, что границы Италии или Испании уважать надо, а Азербайджан обойдётся? Ни одна страна, напомним в который уже раз, не обязана держать у себя на границе неконтролируемое «окно».

Особенно если через это «окно» провозят оружие, боеприпасы, мины, боевиков и политических провокаторов. И то, что Евросоюз на это никак не реагировал, не означает, что на подобную опасную возню не стал бы реагировать и Азербайджан.

А теперь серьезно. Вынуждены напомнить: посредничество, как бы это повежливее, хорошо и ценно, когда оно действенное. А посредническая миссия ЕС в шаге от судьбы Минской группы ОБСЕ. Для начала, Брюссель позволил Франции втянуть себя в весьма сомнительные политические акции, вроде отправки миссии в Армению, что уж точно было «односторонним» шагом и прямо противоречило пражским договорённостям. Более того, как показывает практика, ЕС в своём посредничестве совершает ту же ошибку, что и Минская группа. Достаточно вспомнить недавний пример — заявление Евросоюза после перестрелки в Лачинском районе. Тогда Евросоюз, если кто забыл, выразил «сожаление по поводу вооруженных столкновений», а затем дал сторонам совет: дескать, «необходимо соблюдать линию 1991 года», а силы обеих сторон отвести на безопасное расстояние от этой самой линии.

Если кто не понял, Евросоюз уже тогда призывал к «заморозке» ситуации. А Азербайджану, подчеркнём еще раз, не нужны никакие временные «линии», которые замораживают ситуацию вместо решения конфликта — наша страна выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы и подписание настоящего мирного договора. Не говоря о том, что дарить Армении села Керки и Баганис Айрум, оккупированные в 1991 году, и земли, «прихваченные» в советские годы, Азербайджан не намерен. А если Армения не желает признавать границы Азербайджана, как бы ей не получить в результате «линию 1920 года» по итогам проигранной уже тогда войны за Карабах и Зангезур.

И самое главное, у Азербайджана уже есть опыт посредничества Минской группы. Где тоже «призывали», «выражали озабоченность» и советовали избегать эскалации, но, как оказалось, все эти призывы не остановили Армению от начала второй войны. Но в результате этой войны Азербайджан собственными силами реализовал «в поле» четыре резолюции Совета безопасности ООН по Карабаху. А теперь точно так же собственными силами обеспечивает порядок на Лачинской дороге. Наша страна неоднократно обращала внимание мирового сообщества, в том числе и посредников, на нецелевое использование Лачинской дороги. И, не дождавшись должной реакции, начала действовать.

Так что теперь советуем очень внимательно слушать президента Азербайджана и других официальных лиц в Баку, особенно по поводу армянских НВФ в зоне временного размещения РМК. Чтобы потом не падать в обморок и не хвататься за сердце, когда выполнение и этого пункта Трёхстороннего заявления в Баку возьмут на себя и реализуют собственными силами.

Народ Азербайджана имеет право на мир, безопасность и охрану границ.

Нурани, обозреватель