Приведет ли последняя утечка к окончанию игры в «пинг-понг»?

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В армянских телеграм-каналах опубликованы с претензией на «слив» детали закрытых переговоров между Баку и Ереваном, проходящиx с февраля текущего года в онлайн-формате. Напомним, работа над мирным соглашением началась после выработки Азербайджаном и передачи им Армении пяти базовых принципов, которые были впервые обнародованы 14 марта 2022 года.

Тезисно эти принципы звучали следующим образом:

— взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга;

— взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и взятие юридических обязательств не предъявлять подобные претензии в будущем;

— воздерживание в межгосударственных отношениях от угроз безопасности, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности друг друга, а также других действий, несовместимых с целями Устава ООН;

— делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

— открытие транспортных и иных коммуникаций, создание других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в иных сферах, представляющих взаимный интерес.

Интересно то, что Баку выдвинул эти пять предложений после того, как Ереван обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой возобновить свою деятельность и подключиться к процессу. Активность же Баку и его инициативность, в результате которых азербайджанская дипломатия фактически опередила сопредседателей и не позволила им успеть предложить что-то своё (какие-нибудь очередные «мадридские» или еще какие бы то ни было принципы), преследовали, помимо прямой цели, также намерение подчеркнуть нерелевантность данной структуры утерю ею своей актуальности. И неудивительно, что обнародование Азербайджаном своих пяти принципов охладило возможный порыв минской «тройки» и избавило их от необходимости как-то реагировать на настойчивое приглашение Армении.

С тех пор утекло немало воды. Известно, что после передачи Азербайджаном Армении вышеприведенных пяти принципов между двумя лидерами состоялись три встречи в Брюсселе (6 апреля, 22 мая, 31 августа), по одной в Праге (6 октября), Сочи (31 октября), Мюнхене (18 февраля уже текущего года), и еще одна встреча в Брюсселе, которая была назначена на 7 декабря, была отменена в результате срыва Николом Пашиняном, безуспешно настаивавшего на участии президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах в качестве еще одного посредника (или пятой ноги).

Затем началась игра в «настольный теннис» (пинг-понг), в ходе которой одна из сторон изучала предложения, дополняла в них что-то свое, передавала обратно, и другая сторона затем делала всё то же самое. И так по несколько раз, откуда, собственно, и пошло название «пинг-понг».

Да, были осложнения, перестрелки и даже полноценные бои на условной границе и в самом Карабахе, были также дипломатические тупики, но работа после каждого кажущегося тупика возобновлялась и продолжалась.

И вот на днях премьер-министр Никол Пашинян выступил в парламенте и заявил, что его страна готова признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку сделает то же самое и признает… 29.800 кв.км. территории Армении. Ну, мы уже неоднократно говорили о том, что Пашинян малость «загнул» с точной площадью своего государства, прихватив лишние 5-6 десятков квадратных километров. Но дело даже не в этом: а в каком виде сама Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана? Вот этот вопрос Пашинян в надежде на последующее словоблудие старательно обходит, чем вынуждает Президента Азербайджана Ильхама Алиева потребовать от него недвусмысленного признания Карабаха в качестве части Азербайджана с обязательным завершением фразы восклицательным знаком.

Как бы то ни было, на днях, как мы уже отметили в самом начале, в армянских пабликах были опубликованы с претензией на «слив» подробности нынешнего варианта мирного соглашения, принятие которого Баку, как пишут авторы слива, требует от Еревана. Согласно информации,

⭕ Армения должна будет признать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, что приведет к окончательному исчезновению термина «Нагорный Карабах» как территориально-административной единицы;

⭕ Армяне, проживающие в Карабахе, не будут иметь никакого «особого» статуса в рамках Азербайджанской Республики;

⭕ Международное присутствие, гарантирующее права и безопасность армян в Карабахе, будет возможно только в том случае, если сотни тысяч азербайджанцев, покинувших в разные периоды времени современную территорию Армении (т.е. Западный Азербайджан), вернутся в Даралаяз (Вайоц Дзор) Западный Зангезур (Сюник), Западный Газах (Тавуш) и правобережье озера Гёйча с международным присутствием для защиты их прав и безопасности;

⭕ Мирный договор должен зафиксировать нынешнюю линию соприкосновения между армянскими и азербайджанскими войсками в качестве основы для делимитации и демаркации границы, и, вдобавок, Армения должна будет вернуть Азербайджану анклавы;

⭕ Мирный договор должен включать пункт о Зангезурском коридоре, который обеспечит бесперебойную сухопутную связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном.

Опровержения или подтверждения достоверности данного слива не поступало ни с одной из сторон, но что-то нам подсказывает, что вряд ли он является фейком. И если мы не ошибаемся, то тогда возникает резонный вопрос о смысле и, самое главное, цели тех, кто допустил утечку.

И тут напрашиваются два варианта ответа:

1) либо Ереван готов к принятию этих предложений, и теперь окружение Пашиняна намерено проверить общественную реакцию на этот документ и посредством тиражирования и закрепления этих тезисов в общественной повестке психологически подготовить своих граждан к подписанию мирного соглашения на основе именно этих принципов;

2) либо же Ереван против этих предложений и посредством слива намерен вызвать в стране новую волну протеста и массовых акций, которые Пашинян и его окружение используют в оправдание своего отказа.

Одно из двух. Впрочем, дождемся сперва реакции сторон на произошедшую утечку на предмет ее достоверности.

Зухраб Дадашов