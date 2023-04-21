Кто должен остановить VIP-провокаторов?

205 Просмотров

Скандальные заявления зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, на первый взгляд, из разряда ситуаций, когда один «альтернативно одарённый» субъект бросил камень в колодец, а дюжина мудрецов теперь не знает, как его оттуда извлечь.

Но на самом деле все куда хуже — и бросили в колодец, то есть источник воды, не камень, а нечто куда более отвратительное, и мудрецов, которые были бы готовы эту субстанцию оттуда извлечь, в поле зрения не наблюдается. Впрочем, расскажем по порядку. Господин Матвейчев дал интервью агентству Rusarminfo, где без тени сомнения брякнул: оказывается, Азербайджан и Турция якобы заинтересованы в продолжении конфликта, и это «Баку и Анкара провоцируют Армению на продолжение конфликта». По версии Матвейчева, «они (Азербайджан и Турция — Minval) считают, что могли бы получить абсолютно все. Но были вынуждены считаться с Россией. В соответствии с этим они остановились». То есть, «в переводе», представил дело так, что Россия выступила в 44-дневной войне на стороне Армении и «остановила» Азербайджан и Турцию.

Сказать, что высказывания Матвейчева входят в жёсткий клинч с заявлениями и официально декларируемой политикой России в отношении Азербайджана — ничего не сказать. На всех уровнях Москва подчёркивает, что с Азербайджаном у нее стратегическое партнёрство. Год назад в Москве была подписана декларация о союзническом взаимодействии. И как в Баку должны воспринимать слова Матвейчева? Далее, эти провокационные заявление Матвейчева прочитают не только в Азербайджане, но и в Армении, где эти высказывания господина Матвейчева немедленно возьмут на вооружение местные реваншисты. Которые тут же воспримут заявления зампреда думского комитета как недвусмысленную отмашку: во-первых, обвинят в срыве договорённостей все равно Азербайджан, вне зависимости от того, кто на самом деле начал стрелять. А во-вторых, Россия в случае чего прикроет, спасёт и не позволит Азербайджану «получить все». Тем более что в Армении преуспели в способности «видеть» и «слышать» в любом заявлении только то, что очень хочется увидеть и услышать. То есть, если называть вещи своими именами, заявления Матвейчева ставят под удар не только отношения Азербайджана и России, но и ситуацию на Южном Кавказе, где Армения и так регулярно устраивает опасную провокационную игру.

Строго говоря, Матвейчев не в первый раз «сказанул» такое, что потом за ним приходится долго подтирать. Это тот самый Матвейчев, который во время трагических событий января 2022 года в Казахстане призывал грабить салоны сотовой связи, чьи владельцы поддержали протестующих, сжигать их машины и насиловать жен. Потом, правда, извинился.

Откуда «растут уши» его нынешних высказываний, тоже понятно. Неслучайно, что Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, имея полный доступ к ведущим и популярным российским СМИ, дал интервью именно «Русарминфо». Одно только это — уже весомая информация к размышлению о степени и связей Матвейчева с армянским лобби, и его ненависти к Азербайджану и Турции. Вот и старается сей персонаж, из кожи вон лезет или, как выразился один отставной российский политик, бывший спикер Совета Федерации Владимир Шумейко, «из штанов выпадает», чтобы продвинуть интересы армянской политической верхушки.

Вряд ли здесь имеет место «добросовестное заблуждение». Вряд ли Матвейчев, если уж он настолько следит за армяне-азербайджанской тематикой, ну совсем не в курсе последних новостей.

Прежде всего, напомним: Азербайджан сегодня не просто говорит о мире, но и регулярно выдвигает реальные мирные инициативы, в том числе «3 + 3» и пять принципов мирного договора. Более того, Азербайджан сегодня вкладывает миллиарды манат и долларов в возрождение своих территорий после почти что трёх десятков лет армянской оккупации. Строит «умные города» и «умные села», планирует энергомост в Венгрию и Румынию за счет «зеленой энергетики» на освобождённых землях,..И на таком фоне провоцировать Армению на конфликт и срыв договоренностей?

Более того, Армению провоцировать к продолжению конфликта и срыву договоренностей совершенно не нужно. Она с этим прекрасно справляется сама. Как сегодня напомнил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем госсекретаря США Эрикой Олсон, на последние предложения Азербайджана по мирному договору Армения не удосужилась ответить в течение 6 недель. Наконец, именно Армения регулярно устраивает вооружённые провокации. И что —Матвейчев об этом не в курсе?

Еще более нелепо звучат уверения Матвейчева, будто бы Азербайджан и Турция пытаются спровоцировать Армению или Россию на то, чтобы те «вышли из соглашений» по Карабаху. Армения уже не первый день и даже не первый год торпедирует мирный процесс. Ереван до сих пор не объявил гласно и открыто об отказе от претензий на Карабах. До сих пор не передала Азербайджану географические координаты западной и восточной точек Зангезурского коридора — притом что и железная, и шоссейная дорога существовали в советские годы, и вряд ли в Ереване не знают, где их проводить. Именно Армения в нарушение всех договоренностей продолжает держать в Карабахе свои вооружённые формирования, грабит природные богатства Азербайджана и всячески поддерживает сепаратистов. Наконец, именно армянская верхушка несёт ответственность за использование Лачинской дороги не по назначению. Матвейчев не в курсе? Вряд ли, сей персонаж просто обслуживает интересы армянского лобби. Не задумываясь, что ставит подножку прежде всего собственной стране — России, максимально осложняя и ее посредническую миссию, и выполнение задач российскими миротворцами, и самое главное, отношения с Азербайджаном. Причем как раз в то время, когда дела у России на мировой арене идут, прямо сказать, не очень. Не самое лучшее время, чтобы разбрасываться партнёрами и союзниками и подрывать отношения с теми государствами, которые готовы к конструктивному взаимодействию с Россией.

Неохота даже спрашивать, слышал ли господин Матвейчев что-либо о политической ответственности. Слишком уж неприкрыто сей персонаж торгует оптом и в розницу интересами России в угоду армянским реваншистам. Важно другое. Озвучивает это все не очередной «тиктокер», «влогер», блогер или ютубер, а зампред думского комитета. Более того, представляет в Думе «Единую Россию», то есть правящую партию. А значит, и цена его словоизлияний уже другая. Так что в Азербайджане с полным правом озвучивают свой вопрос: что это было? Матвейчев нёс отсебятину? Он «забыл проверить соединение языка с мозгом»? Обслуживал армянские интересы вместо российских? Но если так, то заявления Матвейчева должны быть четко дезавуированы, а сам он — понести ответственность за свое обслуживание армянских интересов во вред прежде всего российским.

А если этого не произойдёт, в Баку тоже сделают выводы. В том числе и с учётом того, что добрые отношения между государствами не предполагают, простите, свободы рук для подобных VIP-провокаторов.

Отдел политики Minval.az