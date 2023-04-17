«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Спорт

Лапорта подтвердил возвращение Месси в «Барселону»

messi 1

Похоже, что Лионель Месси в скором времени действительно вернется в «Барселону». Трансфер в очередной раз получил подтверждение, на этот раз из уст президента каталонского клуба.

Жоан Лапорта, во время общения с болельщиками перед матчем 29 тура Ла Лиги с «Хетафе», дал положительный ответ на вопрос о возвращении легендарного нападающего.

Фанаты устроили с функционером фотосъемку, во время которой один из болельщиков задал Лапорте конкретный вопрос: «Вернется ли Месси в Барсу?». На что Лапорта громко ответил: «Да».

Теги:
Из этой рубрики
messi 1
Спорт

Лапорта подтвердил возвращение Месси в «Барселону»

2023/04/17, 23:38
boks komitesi 170423 001
Спорт

Боксерские организации в Германии требуют введения санкций против Армении

2023/04/17, 17:51
itogi gran pri azerbajdzhana f 1 2021 16230031611624923001
Спорт

Программа Гран-при Азербайджана

2023/04/17, 13:40
modric
Спорт

Модрич остается в «Реале»

2023/04/15, 23:17
dajnsu bektash
Спорт

Турчанка выиграла «золото» в Ереване и посвятила его Азербайджану (видео)

2023/04/15, 22:07
shtangisti azerbaijan
Спорт

Наши штангисты вернулись из Армении в Баку (обновлено, видео)

2023/04/15, 21:32
tajelaya atletika
Спорт

Армению могут лишить ЧМ из-за провокации с азербайджанским флагом

2023/04/15, 21:03
evropeyskayafederasiyatajeloyatletiki
Спорт

Еврофедерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване

2023/04/15, 19:03
Screenshot 1 3
Спорт

В Баку будут выбраны судьи летних Олимпийских игр 2024 года

2023/04/15, 12:30