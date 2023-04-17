Лапорта подтвердил возвращение Месси в «Барселону»

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Похоже, что Лионель Месси в скором времени действительно вернется в «Барселону». Трансфер в очередной раз получил подтверждение, на этот раз из уст президента каталонского клуба.

Жоан Лапорта, во время общения с болельщиками перед матчем 29 тура Ла Лиги с «Хетафе», дал положительный ответ на вопрос о возвращении легендарного нападающего.

Фанаты устроили с функционером фотосъемку, во время которой один из болельщиков задал Лапорте конкретный вопрос: «Вернется ли Месси в Барсу?». На что Лапорта громко ответил: «Да».