Двойная игра Тегерана: стоит ли нам доверять Велаяти?

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На иранском треке — очередные «подвижки» в сфере официальной и полуофициальной дипломатии. Состоялся очередной раунд переговоров министров иностранных дел. А представители тегеранской верхушки выступают с заявлениями, призванными убедить азербайджанскую сторону, что ИРИ настроена исключительно на мир, дружбу и сотрудничество. Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Сейед Абдуррахим Мусави на пятничной молитве в Тебризе заявил, что Исламская Республика Иран не одобряет какую-либо территориальную оккупацию, и заверил, что «отношения между Ираном и Азербайджаном всегда были братскими, дружественными и добрососедскими». И, конечно же, о себе напомнил бывший глава МИД Ирана, ныне советник духовного лидера ИРИ Али Хаменеи — Али Акбар Велаяти. Который разразился очередной пространной статьей, где уверял, что он-де тоже азербайджанец, что он всей душой за развитие отношений, за мир и добрососедство…

Хотелось бы, конечно, верить, что в Иране решили отказаться от дальнейшего нагнетания напряжённости и теперь будут строить с нашей страной нормальные добрососедские отношения. Но… тот же Велаяти осенью 2022 года уже уверял, что «Азербайджан — это свет наших очей». Что не помешало Ирану продолжать провокационную активность у границ Азербайджана, устраивать демонстративные полёты иранских военных самолётов, организовать нападение на посольство Азербайджана и покушение на депутата парламента Фазиля Мустафу. При этом Азербайджан не создавал и не создаёт в Иране террористических сетей, не организует покушений на депутатов иранского парламента, не устраивает провокационной военной возни у границ. И что же — в Иране именно это называют «добрососедством»?

Показательно, что в то же время, когда агаи Велаяти разливается соловьем, на тему взаимоотношений с Азербайджаном высказался вице-председатель Исламского совета Ирана Али Никзад. И вот он уже был куда откровеннее. Заявив для порядка, что «Иран — великая страна, которая всегда проявляла особое уважение к своим соседям на протяжении всей истории. У Ирана много общего со своими северо-западными соседями, в том числе с Азербайджанской Республикой, и мы всегда уважали эту страну», агаи Никзад добавил: «Азербайджану следует воздерживаться от авантюр. Иран до сих пор был терпелив, но у терпения есть пределы. У нас нет никаких противоречий, границы, власти, взгляды двух стран понятны, каждая из стран имеет независимость, но азербайджанцы не должны забывать историю». То есть озвучивал угрозы и требовал от Азербайджана прервать все отношения с Израилем.

Не будем задавать вопросов, не считает ли агаи Никзад, что перед тем, как надувать щеки и читать нравоучения Азербайджану, самому Ирану стоило бы задуматься над своими отношениями с Арменией. Вопрос в другом: чего хочет Иран? Мира и добрососедства? Или превращения Азербайджана в иранский протекторат вроде Сирии, с тем, чтобы Иран открывал консульство в Гафане и посольство в Иреване, но Азербайджан не имел бы право самостоятельно решать, где будут его дипмиссии? И самое главное, на что рассчитывают в Тегеране, продолжая играть на обострение?

Во всяком случае, еще на минувшей неделе директор отдела внешнеполитических исследований Института современной истории Ирана Хоссейн Ахмади заявил, что Турция и Азербайджан, оказывается, были готовы этой весной начать широкомасштабную войну против Армении и Ирана, но она была отложена из-за землетрясения в Турции.

Агаи Ахмади, конечно, не официальное лицо. Но в Иране вряд ли может быть высказано «несогласованное» мнение. Понятно, что никто и никакую «агрессию» против Ирана не готовил и не готовит, но сам факт обозначенного союза Ирана и Армении против Азербайджана и Турции весьма показателен. Как и то, что в Иране рассчитывали, что землетрясение сильно ослабит позиции Анкары.

А вот этого не произошло. Землетрясение — это огромная трагедия, но даже катастрофа такого масштаба не подорвала сил Турции как государства. В Турции спускают на воду первый свой авианосец, проводят испытательные полёты Kızılelma и запускают собственный спутник.

И тем более здесь не ставят под сомнение Шушинскую декларацию. Так что если в Иране решили поиграть в «доброго и злого полицейского» и пытаться одной рукой писать Азербайджану благожелательные месседжи, а другой — устраивать провокации, то такая игра уж точно не останется безнаказанной. Так что сладких речей агаи Велаяти для нормализации двусторонних отношений слишком мало. Азербайджан рассчитывает на цивилизованное поведение Ирана. А вот оправдаются ли эти надежды — зависит уже от иранской муллократии.

Нурани, обозреватель