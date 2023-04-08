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Саудовская Аравия хочет сделать Месси своим послом

leo messi 13

В Саудовской Аравии намерены сделать аргентинского футболиста Лионеля Месси послом заявки страны на проведение чемпионата мира, сообщает Marca.

По данным испанского издания, в стране не уверены, что нападающий «Пари Сен-Жермен» согласится на переход в один из местных клубов несмотря на крупное предложение.

35-летнему футболисту предложили 350 миллионов евро в год по контракту на два сезона, по истечении которого игрок станет послом Саудовской Аравии в футбольном плане, в том числе в продвижении заявки на страны на один из чемпионатов мира.

В переходе аргентинца были заинтересованы клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Хилаль», однако он намерен дождаться других вариантов продолжения карьеры. Поэтому в Саудовской Аравии нет оптимистичных ожиданий по поводу возможной сделки.

Тем не менее еcть убежденноcть, что Меccи cоглаcитcя предcтавлять cтрану в мире как поcол футбола. Это каcаетcя и планов Cаудовcкой Аравии на проведение чемпионата мира. При этом, возможно, Меccи не будет продвигать заявку cаудовцев на чемпионат мира — 2030, поcкольку на этот турнир претендует Аргентина.

Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение Месси в «Барселону».

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