Ильгар Велизаде: Визит Ильхама Алиева в Таджикистан замыкает пазл центрально-азиатской стратегии Азербайджана

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Регион Центральной Азии стал приоритетным направлением внешней политики Азербайджана. Именно в страны данного региона президент Азербайджана посещал больше всего в последние полтора года, не говоря уже о встречах с лидерами региона в разных форматах в других странах.

В эти дни президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Таджикистане, а 10 апреля планирует посетить Казахстан. Однако, если с Казахстаном Азербайджан связывает множество совместных экономических проектов и общая морская граница, то с Таджикистаном все выглядит иначе.

«Этот визит очень последовательный и закономерный. Мы недостаточно хорошо знаем этот регион и не очень разбираемся в процессах, развивающихся в нем. В целом у нас исследовательская база по этому региону очень слабая. Поэтому у нас много стереотипов, связанных с этим регионом, в частности с Таджикистаном. И когда происходят подобные визиты, мы удивляемся, поскольку не имеем достаточной информации», — сказал Minval.az политолог Ильгар Велизаде.

Аналитик добавил, что в последние год-полтора Азербайджан активизировал свою политику в центрально-азиатском направлении.

«Этому есть достаточно объективное объяснение. Я, как человек, часто посещающий этот регион, понимаю, насколько огромный нереализованный военно-политический, экономический и социальный потенциал есть у Азербайджана в развитии с этим регионом», — добавил он.

По словам аналитика, сейчас в Центральной Азии формируется более устойчивый региональный формат по принятию решений и наше взаимодействие с центрально-азиатским регионом – это наш ресурс.

«Таких отношений, которые сейчас есть у Азербайджана со странами Центральной Азии, нет ни у одной страны нашего региона. Даже Турция, которая традиционно сильна в этом регионе, таких особенных отношений, как у Азербайджана, с этими государствами не имеет. Мы как минимум говорим на одном языке со всеми лидерами этих государств. За полтора года президент Азербайджана посетил все страны Центральной Азии. Причем большинство этих визитов были государственными, и на всех них был подписан ряд соглашений по экономическим, политическим и культурным взаимодействиям. В значительной степени наши отношения со странами региона развивались в рамках ОТГ. Единственная страна, которая выпадала из этого формата – Таджикистан. Для того, чтобы этот пазл замкнуть, данный визит был очень важен», — добавил он.

Эксперт добавил, что сейчас в самом регионе страны активно работают в центрально-азиатском формате взаимодействия. Там также превалирует Таджикистан.

«Есть формат 5+1 (Центральная Азия + Россия, Китай, ЕС, США) — это все говорит о том, что центрально-азиатский формат без Таджикистана не действует. Все политики и эксперты в личных сообщениях говорят о важности именно центрально-азиатского формата. На Таджикистане замыкаются много вопросов, связанных с безопасностью в Центральной Азии», — считает эксперт.

Аналитик полагает, что вопросы безопасности без Таджикистана в этом регионе решать невозможно.

«Потому что это граница с Афганистаном, и, если безопасность в Таджикистане накроется, то весь регион накроет деструктивный элемент. Все террористические организации именно Таджикистан рассматривают как «ворота» в Центральную Азию, а вовсе не Туркменистан. Поэтому для всех стран Центральной Азии, даже для Кыргызстана, Таджикистан является очень важным партнером. Для нас эта страна также имеет важное значение. Мы не можем строить отношения с тюркскими странами, не учитывая фактор Таджикистана. Если все страны региона отдают предпочтение в вопросах безопасности этой стране, то и нам надо выстраивать отношения с этим государством. Конечно, это не такая важная страна для нас, как Казахстан и Узбекистан, но что касается взаимодействия с регионом, то тут без Таджикистана не обойтись», — подчеркнул он.

По словам Велизаде, помимо всего прочего, эта страна является членом ОДКБ, она купирует процессы, которые могут исходить от ОДКБ в сторону Азербайджана. Кроме того, эта страна очень богата горными полезными ископаемыми.

«Сейчас я так понимаю, что Азербайджан желает инвестировать в разные отрасли разных стран. В этом плане Таджикистан предлагает некоторые сферы, горнодобывающую, например, где мы могли бы участвовать в качестве инвесторов. У них полезных ископаемых много, инвесторов мало, поскольку западные неохотно идут в такие страны, а Китай ставит грабительские условия», — добавил он.

Говоря об иранском факторе, эксперт сказал, что мало кто знает, что несколько лет назад Таджикистан имел очень напряженные отношения с Ираном.

«Был конфликт и Таджикистан даже отзывал своего посла. Иран пытался внедрить туда свои прокси силы, использовать свои экономические рычаги. В таких условиях Эмомали Рахмон резко пресек эти попытки. Данный регион закрыт со всех сторон. С севера Россия, с востока Китай, с юга Иран и Индия — и в таких условиях Азербайджан хочет использовать свои преимущественные позиции в регионе», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев