Президент Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России. Доклад о ней на заседании Совета безопасности 31 марта сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе – Концепция внешней политики РФ, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – отметил Путин.

«Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии и, по сути, революционные «подвижки на внешнем контуре», которые получили ускорение с началом специальной военной операции», — добавил Лавров в ходе заседания Совбеза.

«В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости. Признаётся экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств», – сказал он.

Согласно документу, отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении РФ. Россия оставляет за собой право использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников, следует из концепции.

В тексте обновленной концепции также отмечается, что Россия «стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности».

«Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества», – говорится в документе.

Значительная часть документа уделена отношениям Запада со всем остальным миром. Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений, но рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов, отмечается в нем.

Один из ключевых тезисов – «РФ намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций».

Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности и международного мира, а большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран, говорится в документе.

Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие «кампании русофобии», защита русского языка, российской культуры, спорта и РПЦ от дискриминации, страна выступает за консолидацию международных усилий, направленных на защиту универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики, и при этом – расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении. Важное значение отводится углублению и координации связей с дружественными «глобальными центрами силы» – Китаем и Индией, а также сотрудничеству с Латинской Америкой на деидеологизированной и взаимовыгодной основе.