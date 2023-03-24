Хрестоматийные прыжки на грабли становятся профессиональной болезнью американской дипломатии. В Вашингтоне решили повторить скандальный опыт «Саммита за демократию», созванного в 2021 году, и провести еще одно такое же мероприятие в Вашингтоне 29-30 марта. Повторив по сути свои прежние «ляпы».

Как и в 2021 году, в саммите принимают участие более 100 стран. И опять с Южного Кавказа пригласили Грузию и Армению, но не Азербайджан. И чем, интересно, продиктованы такие приоритеты? Уровнем демократии и прав человека? Но если так, то каким образом в число приглашённых попала… нет, не Замбия, а Армения?

Да, по горячим следам «шашлычной революции» 2018 года еще могли существовать иллюзии, что вот сейчас Никол Пашинян, «народный премьер», «демократический лидер», превратит страну в этакий рай с точки зрения прав человека. Но через пять лет после охлократического переворота жить в прежних иллюзиях уже не получится. Сегодня и Freedom House, где еще недавно благодаря вице-президенту Ани Бояджан Армения считалась едва ли не «священной коровой», и Госдепартамент США вынуждены признавать: с демократией и правами человека в пашиняновской Армении не все гладко. Тут имеют место и давление властей на суд, в том числе конституционный, и разгоны митингов (многие помнят, как упитанная ереванская полиция доблестно мутузила родителей погибших «зинворов» на венном кладбище «Ераблур»), и ограничения для работы СМИ, и давление на депутатов парламента от оппозиции, и выборные «карусели».



Наконец, самое главное: вряд ли в Вашингтоне не в курсе, что Армения, вопреки международному гуманитарному праву, отказывается обсуждать с Азербайджаном возвращение в страну азербайджанцев, ставших жертвами «этнических чисток». Только в последнюю их «волну» из Армении были насильственно изгнаны более 200 тысяч человек, и в Ереване продолжают делать вид, будто бы ничего заслуживающего внимания здесь нет. И рушат последние уголки исторической застройки Еревана, которые слишком убедительно свидетельствуют об азербайджанском прошлом нынешней столицы Армении. Но Армению тем не менее на саммит пригласили.

Более того, именно сейчас, если кто забыл, США разворачивают в регионе свою посредническую миссию. И как бы имеются определённые шансы на успех. Но если в такой ситуации Вашингтон столь открыто демонстрирует «проармянский крен» — там ну совершенно не в курсе, на чем сорвалось посредничество Франции и оказалась под ударом миссия Евросоюза?

На этом странности выбора не заканчиваются. Позвали, по аналогии с 2021 году, и Грузию. Но Тбилиси будет представлять не премьер-министр, обладающий всей полнотой власти, а президент Саломе Зурабишвили. А это как понимать? После того, как Запад жестко критиковал Грузию за разгон митингов протеста против закона об иноагентах. И что же — Грузию, несмотря на уличные схватки демонстрантов и полиции, на саммит все же пригласили? Но премьера решили не звать, и приглашение направили Зурабишвили? Это вообще политика или балаган?

По сути дела, американская дипломатия таким подбором участников саммита разделила Южный Кавказ. Причем по конфессиональным «стыкам». Это так случайно вышло? Или США формируют что-то вроде прежней «антииракской коалиции»?

Но если так, если Вашингтон таким образом выбирает себе союзников, то…опять-таки каким образом в число приглашённых попала Армения? Та самая, которая форпост России, член ЕАЭС и ОДКБ и еще близкий друг Ирана? Тем более непонятно, почему в этом случае не удостоились приглашения Венгрия и Турция, которые входят в НАТО и даже на бумаге являются союзниками США.

Более того, Турция стремительно набирает «вес» и влияние и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии. Но ее на саммит не пригласили. И вот интересно узнать: почему? Вашингтон решил «повлиять» на исход выборов в Турции? Но, как бы это повежливее, на берегах Потомака уверены, что турецкие избиратели будут руководствоваться исключительно мнением Вашингтона? После всего того, что США наворотили с поддержкой курдов в Сирии и Ираке?

Словом, подбор участников саммита, как и в 2021 году, не просто вызывает вопросы — США по сути «стреляют себе в ногу» и подрывают отношения с теми странами, где как раз требуется особая деликатность и выветренность шагов. Американские официальные лица на правах анонимности невнятно мямлят: дескать, приглашение или неприглашение на саммит вовсе не означает оценки внутренней политики. Но тогда как вообще выбирались страны-участницы? Тыкали пальцем наугад в карту мира?

И в общем-то понятно, почему так получилось. Главные роли в организации саммита играют USAID во главе с Самантой Пауэр, которая и не думает скрывать своих симпатий к Армении. А еще NED — тот самый Национальный фонд в поддержу демократии, который перманентно пытается раскачать ситуацию в Азербайджане, действуя нередко против интересов самого же Запада, Minval.az достаточно подробно рассказывал о «странностях» в деятельности этой структуры. И USAID, и NED достаточно тесно связаны с правительством США и с Демократической партией. И то, что именно этим структурам была предоставлена излишне большая свобода рук, можно было бы объяснить даже в стиле «политики имеют право на ляпсус и на ошибку», если бы не невесёлый опыт «Саммита за демократию» 2021 года.

Когда тоже задавали вопросы, точно так же в Вашингтоне пытались откреститься от обвинений и уверяли, что приглашение или неприглашение на саммит — это не оценка демократичности… И если за два года в Вашингтоне не провели «работу над ошибками», не отграничили в должной степени влияние сомнительных НПО и теперь повторяют прежние «ляпы» — увы, это не тот «багаж», с которым США легко и просто укрепят позиции на Южном Кавказе. Где требуется действительно профессиональная дипломатия, а не самодеятельность.

Отдел политики Minval.az