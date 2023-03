Помощник президента Хикмет Гаджиев сделал публикацию в связи международным признанием Новруз байрамы.

«21 марта — Международный день Новруза был провозглашен Генассамблеей ООН в ее резолюции от 2010 года № A/RES/64/253 по инициативе нескольких стран, разделяющих этот праздник. Азербайджан был в числе инициаторов этой резолюции», — говорится в публикации.

21 March — International #Novruz Day was proclaimed by the United Nations General Assembly, in its resolution A/RES/64/253 of 2010, at the initiative of several countries that share this holiday. Azerbaijan was among initiators of this resolution. https://t.co/3L4GNr2Q9j

