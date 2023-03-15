Азербайджанское, и не только азербайджанское, экспертное сообщество подводит итоги визита президента Ильхама Алиева в Германию. Оценивать несомненный успех визита Ильхама Алиева в Берлин можно по разным, если угодно, векторам. Информацию к размышлению дают и переговоры с официальными лицами ФРГ, в том числе президентом Франком Вальтером-Штайнмайером, и канцлером Олафом Шольцем, и встречи с представителями немецкого крупного бизнеса уже в самом начале визита — словом, все то внимание, которое было уделено в Берлине переговорам с Азербайджаном.

По понятным причинам, азербайджанская аудитория самым внимательным образом отслеживает заявления президента Штайнмайера и канцлера Шольца: Германия признаёт территориальную целостность Азербайджана и не признаёт никакого «Нагорного Карабаха». Точно так же не ускользнуло от внимания, что в ходе встречи Алиева и Штайнмайера была выражена поддержка посреднической миссии Евросоюза. Но это еще не все позитивные и многообещающие итоги визита Ильхама Алиева в ФРГ.

Уважительная, деловая, конструктивная атмосфера, очевидное взаимопонимание в ходе встреч, когда собеседники и в прямом, и в переносном смысле говорят на одном языке — в Берлине заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Наша страна и Германия ведут стратегический диалог. Где ФРГ, крупнейшая страна Европы с самой мощной экономикой, прекрасно осознает возросшую значимость Азербайджана. Неспроста и президент, и канцлер ФРГ обозначили очевидный настрой на развитие связей с Азербайджаном во многих областях. И это не только прозвучавшие в ходе переговоров заявления. Сам факт визита, его программа, повестка дня переговоров — все это демонстрирует, насколько на берегах Шпрее и Эльбы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Европа, в том числе и Германия, считает нашу страну надёжным и ценным партнёром.

Наконец, нельзя не заметить и еще одного обстоятельства. У Азербайджана с ЕС вообще и с Германией в частности — насыщенная повестка дня. В ходе визита Ильхама Алиева в ФРГ говорили об экспорте газа в Европу, о шансах на строительство Транскаспийского трубопровода, о развитии в Азербайджане «зелёной энергетики» и поставках выработанной таким образом электроэнергии в Европу. И конечно же, об инвестициях и совместных проектах. Азербайджан остаётся привлекательным бизнес-партнёром не только в сфере поставок нефти и газа (притом что на фоне украинской войны значимости этих поставок для Европы многократно возрастает). И если с Пашиняном в Берлине говорили исключительно в разрезе урегулирования взаимоотношений с Азербайджаном, то Азербайджан интересен для Европы сам по себе, вне «конфликтной» повестки дня. А это меняет дело коренным образом. В том числе и в такой деликатной сфере, как баланс симпатий и антипатий.

По сути дела, Азербайджан уверенно продвигает свои интересы на немецком треке, создавая весомый внутриевропейский противовес явно необъективной позиции Франции и это очень правильный и продуманный шаг официального Баку. Более того, Азербайджан продвигает «немецкий вектор» своей политики на показательном фоне. Германия прежде не проявляла большой активности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, не желая, в числе прочего, и вступать в конкуренцию с Россией. Но теперь ситуация другая. Свою политику на Южном Кавказе пересматривают многие страны, и Германия не просто входит в их число — Берлин явно замахивается на самостоятельную роль.

Более того, в отличие от Франции, в ФРГ придерживались достаточно сбалансированной и нейтральной позиции — достаточно вспомнить историю с недавней корректировкой высказываний Олафа Шольца на совместной пресс-конференции с Николом Пашиняном. А как показывает интерес к визиту в ФРГ президента Ильхама Алиева, в том числе, вернее, прежде всего со стороны бизнес-кругов, Германия рассматривает Азербайджан как своего важного и ценного партнёра. И уж точно в Берлине сделали выводы из того, насколько в последние годы возрос политический «вес» Азербайджана. Результаты дальновидной и продуманной политики Ильхама Алиева приносят свои плоды. Победа в 44-дневной Отечественной войне, реализация проектов уровня Южного Газового коридора и энергетического моста, огромный авторитет на мировой арене, в том числе в Движении Неприсоединения, налаженное сотрудничество с НАТО, восстановительные работы на освобождённых землях с миллиардными подрядами — все это заставляет Берлин проявлять беспрецедентную активность на азербайджанском треке.

И Азербайджан с полным правом может записать себе это в актив.

Отдел политики Minval.az