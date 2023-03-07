Несомненно, вооруженное разбойное нападение на инкассаторов Unibank в гипермаркете в Хатаинском районе Баку, совершенное 4 марта в районе двенадцати дня, в результате которого был убит один человек и ранены двое, стало событием, потрясшим всю общественность страны. Потрясшим настолько, что преступление это обросло разными невероятными слухами, нашлись и такие, которые назвали нападение терактом, и связали его с кознями иранского режима муллократии.

Да, и отвыкли мы, надо признаться, от дерзких вооруженных налетов на банки, ювелирные магазины и полицейские блок-посты средь бела дня, от детективных погоней, перестрелок. Давно такого не было.

Последнее подобное событие на моей памяти произошло в 2017 году, когда 23 октября из вагона-тюрьмы во время этапирования бежали опасные преступники — житель Гаджигабульского района Мамедов Этибар Алекпер оглу (1980 г.р.), известный в криминальном мире как Годжа, и житель Ширвана Агами Али Расим оглу (1983 г.р. «Абдулла»). 2 ноября, в ходе преследования на границе Гарадагского и Гаджигабульского районов сотрудников территориальных подразделений полиции застрелили Мамедова и его подельника, которые оказали оперативникам вооруженное сопротивление.

Примерно 10-15 лет криминогенная ситуация в республике находилась под контролем и наблюдалась относительная стабильность, не считая бытовых, имущественных и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по которым отмечен ежегодный рост. Уровень преступлений группового характера с применением огнестрельного оружия, представляющих наибольшую угрозу для общества, нежели бытовые с применением холодного оружия, был минимальным. Полиция успешно справлялась с изъятием огнестрельного оружия и боеприпасов, припрятанного частью населения после первой Карабахской войны, а также завезенного сюда из Чечни, в связи с военным конфликтом там.

К тому же, пропали из поля зрения такие преступления, как кражи в особо крупных размерах, уличная проституция, торговля людьми, оружием, наркотиками – этот преступный синдикат переместился на безграничные просторы Интернета и теперь орудует там. Согласитесь в этих условиях очень трудно бороться с преступностью, тем более, с кибер. Ведь как говорится в знаменитой фразе: «Преступник всегда на шаг впереди».

Но вернемся в вооруженному нападению на инкассаторов. Cогласно официальному сообщению МВД и Генпрокуратуры республики, в ходе нападения был тяжело ранен сотрудник банка Самир Шейдаев, а сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Хашимов, который отвечал за охрану Шейдаева, был убит на месте. Это произошло в тот момент, когда Шейдаев готовился поместить крупную сумму денег в банкомат, стоявший в стороне молодой человек выстрелил в обоих инкассаторов, и схватив кейс с деньгами, скрылся с места преступления.

Одного из нападавших оперативники уголовного розыска взяли спустя пару часов, ну а второго — Рухлана Исмайлова (2001 г.р.) ликвидировали вечером в здании №19 на улице Гаджи Зейналладбина Тагиева, где тот попытался спрятаться. Исмайлов оказал вооруженное сопротивление полицейским и был обезврежен.

Между тем из информированных источников в полиции Minval.az стали известны некоторые детали преступления. Так, в сумке, которую схватил налетчик, находилось 110 тысяч манатов. По предварительным данным, преступники особыми интеллектуальными способностями не отличились и подготовились к нападению очень примитивным образом. Дело в том, что после хищения средств злоумышленники сели в автомобиль с государственными номерами, который поджидал их за углом, и уехали в направлении Бинагадинского района, где пересели в другую машину. Благодаря этим автомобилям оперативники и выследили преступников, благо город напичкан камерами наблюдения.

Отметим и то, что Р.Исмайлов идеализировал и романтизировал преступный мир. Об этом говорит его профиль в Instagram, изобилующий фотографиями «воров в законе» и криминальных авторитетов.

Кроме того, в полиции отметили, что из-за отсутствия за последние годы дерзких вооруженных нападений, инкассаторы расслабились и не на должном уровне обеспечивали свою безопасность, так как не предполагали, что кто-то решится напасть на них при свидетелях, среди белого дня. Наверное, впредь в банковских организациях более серьезно отнесутся к вопросу обеспечения безопасности.

Говоря о криминогенной ситуации, следует отметить и то, что финансовый кризис, начавшийся в Азербайджане в 2015 году, усилил процесс урбанизации. Массовый отток сельчан в столицу, где сосредоточен основной капитал страны, растущая безработица и увеличение социальной дифференциации приведут к обострению криминогенной обстановки.

Конечно, внутренняя миграция – само по себе явление закономерное, но ее масштабы не должны угрожать общественной безопасности. Ведь урбанизация и миграция населения — основные факторы, способствующие росту преступности в обществе и дефициту рабочих мест.

И совсем неслучайно, что именно сейчас правоохранительные органы усилили работу в направлении контроля лиц, проживающих не по адресу регистрации. Отметим, что несколько лет назад в стране был принят закон, обязывающий лиц, проживающих не по месту прописки, отметиться на сайте МВД. По мнению правоохранителей, это позволит им эффективно контролировать процесс миграции и подведомственную территорию. Однако заработал этот закон только с конца прошлого года. МВД начало штрафовать граждан, прописанных в регионе, проживающих в столице, но не отметившихся в министерстве (размер штрафа 30 манатов). Насколько этот закон эффективен и нарушает права граждан – тема для отдельной статьи.

Пока, как утверждают правоохранители, криминогенная ситуация в стране под контролем. Но усилить профилактику преступлений не помешало бы, тем более, что есть все предпосылки ухудшения ситуации.

Между тем последнее нападение на инкассаторов напомнило дерзкие разбойные нападения на ювелирные магазины, обменные пункты в Баку, совершенные в конце 90-х-начале 2000-х.

Бакинский боевик

10 июня 1999 года в 09.45, едва только открылись двери ювелирного магазина “Зумруд”, расположенного напротив кинотеатра “Низами”, в помещение ворвались двое в масках с прорезями для глаз. Преступники были вооружены автоматом Калашникова и пистолетом Макарова с глушителем. Бандиты убили старшину полиции, 35-летнего Мехмана Буниятова, охранявшего объект, и 52-летнего продавца Асифа Гасымова. Захватив с собой огромное количество ювелирных изделий и ценных товаров на сумму 100 тысяч долларов, преступники скрылись.

Свидетели видели, как налетчики, выйдя из магазина с красного кульком в руках (с похищенными драгоценностями), побежали по улице Б.Сафароглу в направлении бывшего Верховного суда. Удалившись от магазина на 30 метров, грабители пересекли сквер и, перейдя на параллельную улицу, сели в белое такси. Через несколько часов после нападения сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского района обнаружили машину на территории Ясамальского района, но без водителя. Он объявился позднее.

Вторым после “Зумруда” был пункт обмена валюты Zamin Bank, расположенный на той же улице С.Вургуна в здании N17. 30 мая 2000 года в 13.30 членами ОПГ было убито три человека – директор пункта Фарман Расулов (1957 г.р.), его работник Шариф Багиров (1955 г.р.) и житель Товузского района Рафиг Байрамов (1963 г.р.), оказавшийся на месте происшествия в момент убийства совершенно случайно. Злоумышленники орудовали ножом, но это не помешало им вынести из пункта 14 млн манатов.

Этим налетам предшествовала серия вооруженных нападений на пункты по обмену валют в Баку. А после таким же способом были совершены еще ограбления ювелирного магазина «Маркиз» в центре столицы и обменного пункта.

Так, напомним, что в 2001 году, средь бела дня, на территории Насиминского района трое неизвестных, вооруженных пистолетами ТТ и Макарова, проникли в пункт обмена валюты N2, принадлежавший объединенному универсальному банку “БУШ” и расположенный по адресу: улица Самеда Вургуна, 34.

Угрожая оружием кассиру Загиду Зарбалиеву, преступники завладели 5 млн манатов. Шум разбитого стекла привлек внимание прохожих и на помощь к кассиру поспешил директор цеха по ремонту обуви, 56-летний Хикмет Азизов. Но преступники ранили его в голень из пистолета ТТ. Буквально через минуту-две к месту преступления на выстрелы прибежал участковый 21-го отделения полиции, капитан Кулиев Хикмет Эльдар оглу. Он попытался догнать преступников, но на перекрестке улиц С.Вургуна и Видади те ранили и его, попав в бедро. Вероятно, грабители не задавались целью убить – оба пострадавших были ранены в ногу. Полицейский получил серьезное повреждение костей.

Отстрелявшись, преступники сели в такси марки “Рено”, припаркованный перед зданием Суда по тяжким преступлениям, и скрылись.

Позднее Суд по делам о тяжких преступлениях приговорил причастных к ограблению ювелирных магазинов «Зумруд» и «Маркиз» братьев Хосрова и Насира Эфендиевых, Эльбруса Мамедова, Эльяра Салахова и Ильгара Мамедова к 10 и 15 годам лишения свободы. Это лишь часть неприятных воспоминаний.

Однако очень не хочется, чтобы в Азербайджан вернулись лихие 90-е, даже несмотря на признание самих оперативников уголовного розыска, что в их работе поубавилось адреналина, выброс которого в кровь обеспечивали интеллектуальные преступники, лихо запутавшие следы, и погони с перестрелками.

Рамелла Ибрагимхалилова