Одним их бесспорных признаков времени является крайнее беспокойство по части ослабления скрепов глобального порядка. Растущее напряжение есть прямое следствие бездеятельности мировых институтов, призванных быть на страже мира и порядка.

Они перед взором сообщества утрачивают дееспособность и в ус не дуют, чтобы взять положение под контроль и выработать механизмы стабилизации. Это не может не вызывать острую тревогу, потому как идет сползание к вселенскому хаосу.

Самая крупная международная структура ООН, объединяющая в своих рядах все государства, по-прежнему хранит спартанское хладнокровие, из чего можно прийти к выводу, что ждет подходящего момента к действию. Однако это ложное представление.

Но вот случилась сенсация. Нежданно-негаданно напомнил о себе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поделившийся беспокойством по одному невселенскому поводу… Об этом чуть позже.

После второй мировой войны ООН с его Советом Безопасности только тогда переходил от слов к делу, когда это было стратегически важно для сверхдержав. Достаточно вспомнить корейский и югославский кризисы, акты геноцида в Африке и еще несколько случаев.

На примере армяно-азербайджанского противостояния, что длится тридцать с лишним лет, и где имели место доказанные факты этнических чисток, геноцида, зловещих преступлений против человечности и других варварских актов, ООН словно отсутствовало.

Жертвами серьезных античеловечных преступлений стали азербайджанцы, жившие в Армении и в Карабахе, и отчетливо было видно безразличие ООН, ее подразделений к боли народа, ставшего жертвой агрессии. Авторитетная организация повела себя позорным образом, не удосужившись осудить агрессора и его вандализм. Она ограничилась выдачей посреднического мандата бездарной структуре ОБСЕ – Минской группе.

Четыре резолюции Совета Безопасности, принятые в 1992 и 1993 года с предписаниями незамедлительного вывода оккупационных армянских войск из территорий Азербайджана, так и остались в подвешенном состоянии, пока Баку не взялся за их реализацию собственными силами. Зато сегодня у ООН в лице ее Генсека Антониу Гутерриша пробудилась совесть.

Надо полагать, два дня, как мировой смотритель и арбитр не спит по ночам, думая о том, выполнит ли Азербайджан распоряжение Международного суда ООН по «разблокированию Лачинского коридора», или нет.

Вообще-то, человеку, занимающему столь высокий пост, негоже быть в неведении, не знать, что коридора, как такового в азербайджанском Карабахе, нет уже битых два года. После строительства Лачинской дороги коридор стал внутренней коммуникацией Азербайджана.

Во-вторых, о какой блокаде говорит господин Гутерриш, коль несколькими днями ранее в Мюнхене президент Ильхам Алиев доказательно проинформировал сообщество об интенсивности движения на дороге, по которой перемещаются не только люди, но и грузы. Причем, азербайджанский лидер подкрепил свои аргументы официально зафиксированной статистикой, которой располагает еще и российский миротворческий контингент, расквартированный в зоне размежевания местных азербайджанцев и армян.

Наконец, никто, в том числе и сам Гутерреш, никогда не сможет доказать причастность Азербайджана к тем варварским актам бесчеловечного отношения к армянам, потому как их не было. Пристало ли ему беспокоиться о положении маленькой армянской общины, которая не испытывает никаких дефицитов?!

Разве ему неведомо, что Ходжалинский геноцид это дело рук армян, в чем лично признался третий президент Армении Серж Саргсян британскому писателю Томасу де-Ваалу? А может места массовых погребений азербайджанских военнопленных и гражданских лиц, что обнаружились после де-оккупации территорий Азербайджана, не есть прямые доказательства страшных преступлений армянской военщины?! Разве об этом Гутерреш не наслышан?

Генеральная прокуратура Азербайджана, другие надзорные органы страны обо всех этих фактах проинформировали международные судебные инстанции, в том числе и самого Генсека ООН, чтобы не было белых пятен в истории конфликта.

Выходит, Антонио Гутерриш решил подыграть международному армянскому лобби в грязной игре, где с помощью фальши и инсинуаций реализуется попытка обнуления многочисленных преступлений хаев, лелеющих мечту отыграться в политической борьбе после военного поражения осени 2020 года? Сдается, что да.

Разве это нормально, что серийные преступления Армении замалчиваются, и их в упор не замечают высокие персоны, которые никогда не испытывают дефицита в информационных продуктах? Конечно же, нет.

Азербайджан с самого начала борьбы за отстаивание суверенных прав полагался на букву и требования международного права, не ущемлял права своих граждан и соседей. Зато бескомпромиссно боролся с армянским террором, агрессией и не обоснованными притязаниями. В данной ситуации всего лишь один мотив, вырванный из контекста регионального положения, да еще и не имеющий под собой доказательной базы, вдруг становится поводом для беспокойства.

Наверное, Гутерришу любо гладить по головке нарушителя международного права и делать внушения стороне, которая потеряла жизни тысяч своих сыновей и дочерей в справедливой и законной борьбе за территориальную целостность.

Генсек напоминает, мол, решения Международного Суда обязательны для исполнения, но при этом забывает, что предписания резолюций СБ ООН тоже ведь обязательны, и что же является причиной селективного подхода к требованиям международных структур?!

Да будет известно главе ООН, что движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге обеспечивается должным образом, и незачем впадать в ложное беспокойство.

Лучше Генсеку снять с паузы режим действия международного права, чтобы в контексте других проблем, ожидающих справедливых вердиктов, не обманывались надежды обиженных и униженных.

Азербайджан никогда не видел в себя в группе слабых, обиженных и обездоленных, потому что верил в себя, в свою правоту и силу. Иначе не смог бы поставить на место зарвавшегося агрессора и его спонсоров.

А что касается нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, о чем дежурно говорит Генсек, то и тут он должен знать, что Баку давно готов к действиям. Вот на почве чего Антонио Гутерришу следовало бы выражать беспокойство, потому как Иреван продолжает настраиваться на волну высокого авантюризма.

Не из покоев ли ООН ему передаются ее пилотные сигналы?!

Тофик Аббасов