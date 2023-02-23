Во вторник ОАО «Азерсу» весьма своеобразно поздравило жителей страны с первым предноврузовским вторником «су чершенбеси», а именно отключением воды, и не только в пригородах Баку, но и в районах столицы.

В принципе, подобный ход был вполне ожидаем, так как неделю назад «Азерсу» через СМИ поставило население перед печальным фактом: «Будем давать воду строго по графику — в целях экономии, так как бесконтрольный расход гражданами питьевой воды ведет к просто катастрофическим последствиям».

Глава пресс-службы «Азерсу» Анар Джабраиллы заявил СМИ, что двукратное сокращение водонаполняемости реки Самур, а также тот факт, что в водохранилище «Тахтакерпю» осталось лишь 50 млн кубометров запасов питьевой воды, побуждает к внедрению режима экономии воды. Он сообщил так же, что в «Азерсу» недавно было проведено специальное совещание, посвященное вопросам эффективного и экономного использования воды.

Пресс-секретарь добавил, что если раньше в Сураханском, Сабунчинском, Бинагадинском районах Баку, а также на Абшероне и в других прилегающих территориях вода подавалась в течение 14 часов, то теперь график водоснабжения будет сокращен до 10 часов, а на участках с 12-часовым графиком подачи воды он сократится до 8 часов.

Джабраиллы так же пообещал, что в центральных районах Баку перебоев с водоснабжением не будет, так как изменения в графике коснутся в основном пригородных районов столицы.

Не скроем, что решение «Азерсу» об изменении графика подачи питьевой водой в пригородах Баку вызвало обеспокоенность у населения. И не зря опасались граждане, так как пресловутая «подача по графику» закончилась как всегда банальным отключением воды на несколько суток.

На отсутствие воды жалуются жители микрорайонов, пос. Гюнешли, Ахмедлы, частично – Ясамала. В пос. Зых ситуация вообще катастрофическая, уже неделю воды нет вообще, то же самое в поселке Амираджаны (Сураханский район). Но на все запросы граждан дается единственный ответ: сообщите адрес, мы проверим. Граждане обращаются, но данное действие бессмысленно, ибо толку от этого никакого – краны по-прежнему остаются сухими, а сотрудники «Азерсу» ссылаются на заявление пресс-секретаря структуры, и без того уже всем известное.

Отметим, что в связи с повальным безводьем в супермаркетах резко вырос спрос на питьевую воду, продажи увеличились в разы, на чем торговые объекты неплохо зарабатывают.

Жители Баку задаются вопросом: «Если такое безобразие творится сейчас, в холодное время года, то лето для всех станет самым настоящим раскаленным адом – ни помыться, ни попить? Кстати, обещанная бесперебойная подача воды в центральных районах города распространяется на один -единственный район – Сабаильский. Конечно же, причина, скорее всего, кроется в том, что именно в этом районе расположены такие важные стратегические объекты, как аппарат президента МВД, СГБ, прокуратура, Кабмин, Милли Меджлис, Комитет по работе с религиозным структурами, мечеть Тезепир и так далее.

Получается, что этим структурам вода необходима, а среднестатистические граждане города, живущие в отдалении от центра Баку, должны довольствоваться банальными отписками «Азерсу» о проблемах на водохранилищах и пресловутом «графике». И если речь идет о «графике», то почему же эта мера не распространяется на Сабаильский район? Ведь при грамотном и справедливом распределении по часам воды могло бы хватить на всех жителей Баку.

Понятно, что задача у структуры непростая, и мы это хорошо понимаем. Но вместо того, чтобы грамотно работать, например, ликвидировать реальные проблемы – такие как постоянно текущие «булаги» (родники), или же стихийные краны во дворах, из которых вытекает огромное количество кубометров питьевой воды (никем не оплачиваемой, кстати).

«Азерсу» пошло по пути наименьшего сопротивления, одним махом «решило» проблему — общими отключениями, что, естественно, в корне неправильно и даже неконституционно, ибо право на воду закреплено именно в этом главенствующем документе.

Люди также задаются экологическим вопросом: а что будет с зелеными насаждениями летом? При такой глобальной «экономии» наш уже достаточно озеленившийся за последние годы южный город превратится в выжженную солнцем Сахару!

На все эти вопросы ответов пока что нет, остается только читать гневные комментарии на официальной странице ОАО «Азерсу» в социальной сети Facebook. Но мы искренне надеемся (хоть надежда и очень слабая) на то, что к лету проблема будет хотя бы наполовину урегулирована, ибо полного порядка от данный структуры никто давно не ждет. Увы.

Яна Мадатова