Вашингтон выделит 185 миллионов долларов в чрезвычайные фонды для беженцев и мигрантов и в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с первым визитом на этом посту в Турцию, где встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Вмесие они осмотрели с вертолета разрушения, причиненные стихийным бедствием в провинции Хатай, сообщает «Евроньюс».

«У меня только что была возможность пролететь над Хатаем, чтобы увидеть некоторые разрушения, и это действительно трудно выразить словами. Вы видите здания, которые еще стоят, и здания, которые рухнули, крыши разрушены, а рядом с ними — то, что еще стоит», — сказал Энтони Блинкен.

Блинкен находится в Турции для переговоров (в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом), которые должны были быть посвящены расширению НАТО и другим вопросам, но постигшая страну трагедия омрачила запланированный визит.

Двойное землетрясение, обрушившееся на Турцию и север Сирии 6 февраля, унесло жизни более 47 000 человек, и цифра эта не окончательная. Вероятность найти выживших спустя две недели крайне мала. По крайней мере, за 24 часа спасти никого не удалось.

В Сирии последствия стихийного бедствия усугубляются задержкой гуманитарной помощи. Сирийская гражданская оборона, также известная как «Белые каски», вела основные поиски выживших, но теперь их спасательные работы перешли в разряд операций по разбору завалов.

In response to the tragic earthquakes, the U.S. has responded with $185 million in humanitarian assistance to date. American businesses, communities, and individuals are also generously helping. Thank you to the @USAID teams for working tirelessly to provide emergency relief. pic.twitter.com/Dcqb5nZVGs

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023