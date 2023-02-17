Агентство по продовольствию при ООН уже несколько месяцев подряд фиксирует во всем мире снижение цен на продукты питания. Конечно же, снижение незначительное, но ощутимое – наблюдается с сентября 2022 года. Это снижение цен на основные продукты питания не охватывают весь мир. Но, тем не менее, все же тенденция снижения есть.

К примеру, если взять инфляционные процессы, происходящие в США и Европе, то снижение цен на продукты питания идет, и достаточно серьезно.

К сожалению, этого нельзя сказать про Азербайджан, и тому есть множество причин. И не только потому, что Азербайджан очень сильно зависит от импорта продуктов питания, что само по себе является одним из основных моментов. Более глобальны специфические внутренние проблемы, очень влияющие на рост цен.

К сожалению, местное производство сильно хромает, отсутствие конкурентной среды также снижает вероятность снижения цен на продукты питания, потому что в оптовой торговле есть несколько очень больших компаний, диктующих цены, что лишний раз доказывает факт отсутствия конкуренции, и это очень сильно влияет на ценоформирование внутри страны.

Кроме того, на рост цен влияет и объективный сезонный фактор. Помимо этого, уступки в вопросе снижения НДС на продукты питания были такие незначительные, что их никто не почувствовал. Тогда как именно НДС сильно влияет на цены продуктов питания.

Правда, приняты некоторые поблажки, в том числе и на зерновые, но в целом таможенные пошлины и НДС на товары широкого потребления высокие, и это влияет на формирование цен, потому что по некоторым позициям 15% — это только таможенная пошлина, а 18% — это НДС.

И если учитывать, что в Азербайджане большинство людей отоваривается в сетевых маркетах, а сетевые маркеты являются плательщиками НДС, автоматически в кассе те продукты, которые потребитель набирает в корзину, дорожают на 18%. Для облегчения ситуации Кабинет министров мог бы вмешаться в процесс формирования цен внутри страны — одним решением освободить продукты питания и лекарственные препараты от НДС на год, либо с 18% снизить до 2%.

Однако некоторые чиновники уверяют, что, если полностью отменить НДС, отчетность в магазинах будет хромать. Предположим, это так. Но тогда необязательно брать для обеспечения прозрачности 18%. Достаточно и двух.

Одно ясно: до праздника Новруз цены будут расти, и если их рост остановится, то не раньше, чем летом.

Так, ждать снижения цен потребителю или же пока не надеяться? На этот вопрос ответил экономист Эльшад Мамедов, согласившийся с тем, что весьма неблагоприятная конъюнктура на азербайджанском потребительском рынке не может не беспокоить не только потребителя, но и экспертное сообщество соответствующей структуры власти.

Экономист считает, что необходимы комплексные меры для того, чтобы нивелировать имеющиеся риски в плане дальнейшего повышения цен на потребительском рынке. А риски, по его мнению, весьма значительные, потому что соответствующие структуры, обязанные заниматься регулированием экономической политики в стране, не справляются в нужном объеме с теми целями и задачами, которые ставит перед ними глава государства – и в плане импортозамещения, и в плане контроля за инфляционном всплеском и борьбы с инфляцией.

«В результате, с одной стороны, мы импортируем проблемы, которые имеются в мировой экономике, а с другой — отсутствие на должном уровне локализации производства и производственных процессов внутри страны, отсутствие эффективной логистической составляющей внутри страны, проблемы монополизации торговых сетей. Все это негативно сказывается на потребительском рынке и на ценообразовании в этом сегменте товарного рынка», — сказал экономист.

Он подчеркнул, что страдает не только потребительский сегмент внутреннего рынка, по промышленной инфляции показатели также находятся далеко не на оптимальном уровне. По мнению З.Мамедова, здесь имеются и вопросы, связанные с импортозависимостью, с тем, что производственные мощности загружены не на должном уровне, что в очень значительной степени связано с высокими процентными ставками по кредитованию, с неприемлемыми условиями, предлагаемыми банковским сектором для реального сектора экономики.

По его мнению, тема кредитной политики очень серьезна, и если властям не удастся благодаря целевой денежной кредитной политике нарастить инвестиции на внутреннее производство, и, вместе с тем, расширить рынки сбыта для отечественной продукции, то избежать дальнейших рисков, связанных с ростом цен, будет крайне сложно.

Экономист подчеркнул очень важный момент: необходима эффективная борьба с монополистическими проявлениями в торговых сетях, ибо торговые сети завышают свои наценки, а проигрывает от этого, в первую очередь, конечный потребитель, то есть население, производственный сектор и, несомненно, вместе с ними проигрывает в целом экономика страны.

Хаотичные попытки привлечения все большего количества предпринимателей к налоговым сборам, попытки других фискальных ужесточений, наоборот, дестимулируют экономическое развитие. Нужно увеличивать объем денежной массы в экономике, нужно увеличивать объем инвестиций, нужно, наконец, экономическому блоку правительства прислушаться к мнению авторитетных экспертов, представителей экономического сообщества, потому что все проблемы будут сказываться и на экономике страны в целом, и на уровне доходов всех слоев населения.

Яна Мадатова