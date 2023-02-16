Встреча глав МИД Армении и Турции Мевлюта Чавушоглу и Арарата Мирзояна была обречена на самое пристальное внимание политиков, экспертов и журналистов. Слишком уж многое произошло в последнее время на армяно-турецком треке. После катастрофического землетрясения на юго-востоке Турции официальный Ереван выразил Анкаре соболезнования. Из Армении в Турцию отправился отряд спасателей, границу, закрытую три десятка лет, пересекли грузовики с гуманитарной помощью. И вот теперь — визит в Анкару Арарата Мирзояна, с целой серией позитивных заявлений Арарата Мирзояна о готовности установить мир в регионе, открыть границу и восстановить дипломатические отношения. Мевлют Чавушоглу был более сдержан — он заявил, что договорился с Мирзояном и дальше работать над нормализацией отношений. СМИ цитируют твиты турецкого «переговорщика» с Арменией Сердара Кылыча, спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, главы USAID Саманты Пауэр…

Но, пока армянская делегация отправляется в Адияман, где работают армянские спасатели и куда прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Армении, эксперты осторожно озвучивают вопрос: станут ли нынешние события на армяно-турецком треке первым шагом к настоящей нормализации? Есть даже те, кто вспоминает землетрясения 1999 года в Греции и Турции — тогда именно взаимная помощь Анкары и Афин помогла сбить растущую напряжённость, и эксперты с долей цинизма заговорили даже о «дипломатии землетрясений».

Но сработает ли «гуманитарно-сейсмическая» дипломатия между Анкарой и Ереваном?

До осени 2020 года самым большим препятствием для нормализации отношений Турции и Армении считалась оккупация азербайджанских территорий. В Анкаре и Баку четко давали понять: пока армянские войска не покинут территорию Азербайджана, не будет ни открытия границ, ни дипломатических отношений; Но сегодня, после того, как 44-дневная Отечественная война поставила точку в армянской оккупации, в Азербайджане не раз заявляли, что наша страна не возражает против нормализации отношений Армении и Турции. Более того, именно Азербайджан уже по горячим следам войны предложил формат 3 + 3.

Но именно теперь на передний план могут выйти противоречия между самими Арменией и Турцией. А они не менее серьезные. И параллели с «дипломатией землетрясений» между Турцией и Грецией имеют, конечно, право на жизнь, но с одним существенным уточнением: у Греции и Турции есть дипломатические отношения и, несмотря на спор из-за акватории Эгейского моря и расположенных здесь островов, наличествует какое-никакое признание границ.

А ситуация с Арменией принципиально иная. В 1991 году Турция, признав первой все 15 бывших республик СССР в их постсоветских границах, выразила обеспокоенность, что Армения предъявит ей территориальные претензии на Восточную Анатолию и те самые шесть вилайетов, указанных в Севрском договоре. Тему эту в Армении как бы не выносили на первый план, но и не забывали. «Армянский вопрос» указан в преамбуле конституции, действующей в Армении, на ее гербе изображён Агры-Даг. Многие эксперты советуют обратиться и к истории самой, пожалуй, нашумевшей инициативы по нормализации отношений Армении и Турции — «футбольной дипломатии» 2008-2009 годов. Тогда тоже было много позитивных сигналов, президент Турции Абдулла Гюль направился в Ереван на футбольный матч сборных команд двух стран, с ответным визитом в Бурсу на футбол приехал Серж Саргсян, наконец, министры иностранных дел двух стран подписали в октябре 2009 года «цюрихские протоколы»…Но затем все закончилось. Конституционный суд Армении постановил, что, поставив подпись под протоколами с формулировкой о признаниии сложившихся в регионе границ, Армения не отказалась от так называемого «Армянского вопроса». То есть территориальных претензий к Турции. Наконец, как отмечал в своём нашумевшем интервью армянский историк и дипломат Жирайр Либаридян, «президент и премьер-министр Армении этим летом (2020 года — Minval) сделали заявления в связи с годовщиной Севрского мирного договора, которые можно считать предъявлением территориальных претензий Турции».

Можно предположить, что с лета 2020 года утекло предостаточно воды и крови, Армения начала вторую войну в Карабахе и проиграла ее. Более того, в Ереване и до землетрясения в Турции говорили о необходимости нормализации отношений. Но до сих пор гласных и однозначных заявлений об отказе от территориальных претензий к Турции и готовности признать границы по Карсскому, Московскому и Лозаннскому договорам в Армении так и не прозвучало. И это не считая общественного мнения, где многие встретили новости о трагедии в Турции радостным улюлюканьем и уж точно не поддержали решение властей отправить помощь и спасателей.

И сегодня успех процесса по нормализации отношений во многом будет зависеть от того, готова ли Армения отказаться по крайней мере от территориальных претензий к Турции. Где уж точно не станут дарить Еревану шесть вилайетов ради хороших отношений.

Нурани, обозреватель