«Слышать» и «видеть» в чужих официальных заявлениях не то, что там на самом деле есть, а то, что очень хочется «увидеть» и «услышать» — давняя черта армянской политической жизни. На сей раз не повезло начальнику Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковнику Анатолию Сидорову. Комментируя ситуацию на Южном Кавказе, начштаба сначала попенял СМИ и заверил, что ОДКБ не отказывается помогать Армении — просто руководствуется принципом «не навреди». А потом заявил: «Максимально стараемся отлеживать ситуацию, которая там происходит. Не секрет, что в сентябре прошлого года произошло нехорошие события на границе Армении и Азербайджана. Более того, были жертвы среди мирного населения. И в общем-то потеря территории, потеря вооружений и техники». Армянские эксперты возопили: дескать, «начальник штаба ОДКБ де-факто признал агрессию Азербайджана против Армении»!

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: если признал, то почему не вступает в действие механизм коллективной обороны ОДКБ? И почему Армен Григорян, секретарь ее Совбеза, обиженным тоном возвещает, что, оказывается, гарантии безопасности, полученные от России, «не работают», и именно это, дескать, заставило Армению пригласить миссию ЕС? Правда, умалчивая при этом, что миссия ЕС — это еще не подписанные гарантии безопасности?

Но куда важнее другое обстоятельство. Оставим в стороне вопрос, кто несёт ответственность за гибель мирных граждан — Азербайджан, который отвечал на вовороуженную вылазку Армении в приграничье, или же сама Армения, которая разместила в жилых кварталах орудия, из которых стреляла по азербайджанским позициям. Не говоря о том, что правило «отвечает тот, кто спровоцировал» тоже никто не отменял. Говорил генерал Сидоров о «потере территорий», не уточняя, кому эти территории принадлежат по закону. А это никоим образом не «признание агрессии», как бы ни хотелось армянским экспертам представить его слова именно подобным образом.

Наконец, есть еще одно очень неприятное для Еревана обстоятельство. Граница Армении и Азербайджана не просто не делимитирована. Армения и после 44-дневной войны держит фактически под оккупацией солидные азербайджанские территории в приграничье. Причем эти территории считаются уже как бы Арменией, а не «Нагорным Карабахом», «Арцахом» или еще чем-нибудь. Во время Отечественной 44-дневной войны граница была установлена весьма условно. Азербайджан и тогда, и сейчас выступил за ее МИРНУЮ делимитацию. Россия в качестве основы предложила карты Генштаба СССР, где границы республик обозначены с максимальной точностью. Но первый же опыт делимитации под модерацией Москвы и на основе карт Генштаба СССР, где границы республик указаны с максимальной точностью, привёл к передаче Азербайджану 12 домов в селе Шурнуху, участка дороги Мегри-Ереван, стратегических высот и многого другого. В Ереване прекрасно понимают: такая ситуация практически на всем протяжении границы. Где захват земель шёл и в советские годы, и тем более во время оккупации азербайджанских территорий. А значит, любой сценарий делимитации приведёт к новым — и масштабным — территориальным потерям.

Для Пашиняна это, конечно, не самый приятный сценарий. И в результате в Ереване решили выбрать, как сами считали, «меньшее зло»: срывать процесс делимитации как таковой, в том числе при помощи вооружённых провокаций, сталкивать ситуацию к новому конфликту и новой крови, попутно обвиняя Азербайджан в «захвате суверенной территории Армении». А еще втягивать в конфликт новых участников, от ОДКБ и ОБСЕ до Евросоюза.

Но то, что в Ереване сочли «меньшим злом», означает путь к катастрофе. Во-первых, как оказалось, с картами знакомы и в Объединённом штабе ОДКБ. И прекрасно понимают, что да, территориальные потери у Еревана были, но вот никакого бесспорного «вторжения Азербайджана на суверенную Армению» не было. А значит, не получится и задействовать механизмы коллективной обороны ОДКБ — ввязываться в конфликт при таком раскладе слишком рискованно. А основания слишком зыбкие. Если они вообще есть. Судя по тому, как избегала обвинений в адрес Азербайджана глава МИД ФРГ Анналена Бербок, подчёркивая, что важно провести делимитацию границы, одурачить Евросоюз тоже не получилось.

И самое главное, карты есть и в Азербайджане. Где уже продемонстрировали, что могут провести делимитацию границы в одностороннем порядке и не намерены дарить Армении ни метра своей территории. Время территориальных подарков Еревану закончилось. И, похоже, потенциальные заступники Армении это уже поняли. Осталось, чтобы теперь поняли и в Ереване.

Нурани, обозреватель