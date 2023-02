Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение направить группу спасателей в Турцию для оказания помощи в преодолении последствий.

В ближайшее время они прибудут в пострадавшие регионы.

«В разговоре с Эрдоганом я выразил соболезнования в связи с трагедией, постигшей людей в Турции из-за землетрясений. Я сообщил о решении направить из Украины в Турцию группу спасателей и технику для помощи в преодолении последствий землетрясения. Вскоре они прибудут в пострадавшие регионы Турции», — написал Зеленский в Twitter.

Speaking to @RTErdogan, I expressed condolences over the tragedy that befell the 🇹🇷 people due to the earthquakes. I informed of the decision to send a group of rescuers and equipment from 🇺🇦 to 🇹🇷 to help in overcoming the aftermath. They will soon arrive in 🇹🇷 affected regions.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2023