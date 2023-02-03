Баку вновь в центре энергетической дипломатии. Заседание Консультативного Совета Южного газового коридора проходит уже в девятый раз. Но впервые в его программе — еще и встреча министров. Более того, в программе бакинского раунда энергетической дипломатии — первое заседание Руководящего комитета по исполнению «Соглашения о стратегическом партнёрстве Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии в сфере зеленой энергии» и первая встреча министров Консультативного совета Зеленой Энергии. В работе бакинской встречи принимают участие еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент Румынии, представители Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

Беспрецедентным оказалось и участие международных коммерческих фирм и финансовых институтов: SOCAR, bp, BOTAŞ, TANAP, TAP, TPAO, TAQA, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz, İCGB, Fluxys, ROMGAZ SA, SACE, Desfa, TotalEnergies, FGSZ Ltd, SNAM, Uniper, Petronas, «ACWA Power», Masdar, Fortescue Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe…Кроме традиционных компаний, работающих в сфере нефти и газа, в в Баку прибыли представители компаний, работающих в сфере «зеленой энергии». Наконец, своих делегатов прислали Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций, Азиатский банк развития и т.д.

Один только список участников показывает, насколько возрос сегодня «политический вес» Азербайджана, Еврокомиссар Кадри Симсон признает, что 9-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору пришлось на сложный период, когда глобальное развитие находится под угрозой, а энергетическая безопасность — в центре внимания. Добавим от себя: свои реалии диктует и украинская война, и изменение климата, и многое другое. Европа сталкивается сегодня с беспрецедентным по масштабам и рискам энергетическим кризисом, и никакой опыт семидесятых-восьмидесятых здесь уже не подходит — нынешний «цифровой» мир куда более энергозависим, чем даже 20 лет назад.

И на этом фоне именно поставки энергоносителей из Азербайджана становятся для Европы настоящим «спасательным кругом». Потому что наша страна предлагает не новый маршрут, а именно новый источник. Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил участникам форума: «В мире произошло много изменений со времени 8-го Консультативного совета Южного газового коридора, который состоялся здесь год назад. Мир изменился. Вопросы энергетической безопасности приобрели все большую важность для каждой страны. И как мы обычно говорили во время встреч, энергетическая безопасность — это действительно вопрос национальной безопасности». Сами за себя говорят и цифры экспорта газа из Азербайджана.

Южный газовый коридор был введён в эксплуатацию в декабре 2020 года, сразу же после победы Азербайджана в Карабахе, когда, кроме всего прочего, еще и рухнули планы Армении «разорвать» азербайджанские трубопроводы. В 2021 году экспорт газа из Азербайджана в страны ЕС составил 8,2 млрд. кубометров. В 2022 году — 11,3 миллиардов. На 2023 год планируется экспорт в страны Евросоюза 11,6 миллиардов, всего же из Азербайджана будет экспортировано 24 миллиарда кубометров газа — против 19 миллиардов в 2022 году. Как подчеркнул президент Азербайджана, у нашей страны хватит газа, чтобы обеспечить себя и своих партнеров в течение 100 лет. И как отметил Ильхам Алиев, хорошо, что мы все сделали вовремя.

Добавим от себя: за этим «сделали вовремя» — и феноменальная политическая дальновидность, и то, что называется политической волей. В самом деле, о том, что Европе надо бы подумать над диверсификацией источников газа, заговорили еще в «нулевых». Уже тогда появился проект НАБУККО. Но на его реализацию у Евросоюза не хватило именно политической воли. Но зато благодаря политической воли Азербайджана и президента нашей страны стал реальностью Южный газовый коридор. Азербайджанский газ дошёл до Грузии, Турции, Греции, Италии…Теперь настаёт черед интерконнектора. А в ходе визита Ильхама Алиева в Венгрию заговорили о восстановлении проекта НАБУККО — того самого, на который не хватило решимости у еврочиновников и который сегодня становится реальностью благодаря политической воли Азербайджана и Ильхама Алиева.

А сегодня энергетические проекты играют роль прочного базиса сотрудничества Азербайджана и Евросоюза. Достаточно вспомнить визит в Азербайджан оглавление Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала Азербайджан надёжным партнером Европы, встречи и переговоры президента Ильхама Алиева с лидерами европейских стран, те оценки, которые высказывали в ходе этих встреч и Александр Вучич, и Виктор Орбан, и Урсула фон дер Ляйен, не оставляют сомнений: Азербайджан для ЕС — ценный и надёжный партнёр, а не «проситель в приемной». Причем этот «базис» укрепляется и расширяется. Азербайджан приступает ко второму этапу своей «энергетической революции» — экспорту в Европу «зеленой» энергии, произведённой уже на освобожденных от армянской оккупации землях.

Здесь можно было бы поставить точку. Но остается еще одна сторона вопроса. Заседание Консультативного совета Южного газового коридора проходит в Баку как раз в те дни, кода армянские лоббисты топают ножками и закатывают показательные истерики, требуя «санкций» против Азербайджана. Более того, за годы работы над проектом Азербайджан сталкивался с целой серией кампаний «чёрного пиара», инспирированных и «армянским лобби», и теми, в чьи коммерческие и политические планы никак не входило укрепление энергобезопасности Европы за счет азербайджанского газа, в которую оказывались втянутыми и не очень разборчивые CМИ, и околоправозащитная тусовка, и Европарламент.

А сегодня новости большой дипломатии их Баку не оставляют сомнений: новая энергетическая революция по инициативе Азербайджана — это уже реальность. А планы ее противников, как бы это повежливее, вылетели в трубу. Точнее, в новый интерконнектор.

А.Шакур