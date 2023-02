Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов провел встречу с депутатом Европарламента от Нидерландов Сьердом Вимером Сьердсма. Данную информацию Эльнур Мамедов сообщил в соцсети «Твиттер».

Он написал, что Нидерланды могут сыграть важную роль в возвращении Азербайджана и Армении за стол переговоров.

«У меня была хорошая встреча со Сьердом Вимером Сьердсма. Я проинформировал его о ситуации в нашем регионе, об азербайджано-армянском мирном процессе. Евросоюз и Нидерланды могут сыграть важную роль в возвращении Азербайджана и Армении за стол переговоров», — отметил замминистра.

