Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде заявил, что Армения не смогла представить доказательства блокирования Баку Лачинской дороги.

«Невозможно ввести мир в заблуждение, утверждая о блокировании Азербайджаном Лачинской дороги. Прошло 50 дней, никаких доказательств о якобы блокировании Лачинской дороги со стороны Армении (в Международном суде ООН в Гааге – ред.) представлено не было, одна лишь ложь», — написал Гусейнзаде в твиттере.

