31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня будет идти дождь, который к вечеру постепенно прекратится. Ночью и утром туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщает в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 6-8 ° тепла.

Атмосферное давление упадет с 763 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла, ночью в горах 7-12° мороза, днем 0-5 °мороза. Ночью и утром в горных районах на дорогах будет гололед.