Министр национального образования Турции Махмут Озер в рамках визита в Азербайджан посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, передает «Анадолу».

Затем турецкий министр посетил Аллею шехидов [место захоронения жертв событий 20 января 1990 года и павших в Карабахской войне] и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Турецкого министра сопровождали заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Курбанов и посол Турции в Баку Джахит Багджи.

Озер также посетил Мемориал турецким солдатам в Баку и возложил венок.

Министр почтил память героев Кавказской исламской армии, а также всех сынов и дочерей Азербайджана и Турции, отдавших жизни во имя Родины.

Визит Озера в Азербайджан продлится до 1 февраля. Запланирована встреча с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым, а также визит в ряд образовательных учреждений.