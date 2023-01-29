На протяжении всей человеческой истории высшему социальному существу — homo sapiens — было свойственно то, что отличало его от других биологических созданий. Ими были определенные нормы поведения, своего рода, «красные линии». Они были у древнейшего человека, они имелись еще в первых государственных образованиях и не переставали существовать на всем протяжении исторического процесса, хоть и существенно менялись по мере развития. Не вдаваясь слишком глубоко в философские дебри, отметим лишь, что даже в животном мире имеются определенные поведенческие линии, не всегда диктуемые биологическим инстинктом.

В далекие времена еще не было международных конвенций, и многое зиждилось на неписанных кодексах морали — «вот этого делать нельзя, а вот это — можно». Эти нормы развивались, претерпевали модификации, выливаясь, в конечном итоге, в появление первых кодифицированных договоров, к которым присоединялись другие государства, а то и просто народы, не имевшие своих государств.

Одним из таких норм всегда было отношение к посланникам. Нападение на послов во все времена считалось актом бесчестия! Презрения заслуживали правители, казнившие тех, кого отправляли к их шатру или дворцу с определенным посланием. Эти люди всегда приходили в чужую страну без оружия, потому как носить его при себе было бессмысленно. С собой зачастую они привозили не только месседжи, но и дары. И полностью доверяли свою жизнь принимающей стороне. Кого бы они ни представляли, пусть даже заклятого врага, гостей трогать было нельзя, это считалось недостойным, разумеется, если принимающая сторона вообще заботилась о своей репутации или имело самоуважение.

В наше время дипломаты пользуются даже неприкосновенностью в стране пребывания, определенной Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Еще до закрепления в Конвенциях статуса посла действовали международно-правовые обычаи, которых негласно должны были придерживаться большинство цивилизованных государств. Сегодня нападение на дипломатов не просто преступно с точки зрения международного права. Подобные действия считаются бесчестными и заслуживающими презрения с призмы моральных ценностей. Ведь на государство, порой, страшно бывает напасть, так как не всегда сопоставимы силы, но зато можно напасть на безоружного посла, особенно толпой. Сравниться с этим в шкале человеческих ценностей может разве что стрельба по санитаркам на поле боя или расстрел уходящих безоружных беженцев.

Парадоксально (а может и нет), но именно среди армян подобная низость считается нормой. Расстрел ходжалинцев, в том числе детей, убийства турецких дипломатов и последующая героизация исполнителей этих преступлений является, своего рода, «визитной карточкой» армян, этой «цивилизованной» нации. Тут можно также вспомнить нападения на посольства Азербайджана в Брюсселе сразу после товузских событий 2020 года и совсем недавно в Париже, а также угрозы в отношении генерального консульства нашей страны в Лос-Анджелесе.

Похоже, не слишком отстали от армян и соседи к югу. Мы ведь хорошо помним историю с убийством российского посла Александра Грибоедова, захват американского посольства сразу после (анти)исламской революции 1979 года, сорванные азербайджанскими спецслужбами планы муллократического режима по нападению на израильтян в Баку, а совсем недавно — инспирированный КСИР и осуществленный проиранскими фанатиками захват посольства Азербайджана в Лондоне.

Но одно дело шпана и отморозки, в сторону которых даже брезгливо смотреть, а совсем другое дело — вооруженное нападение с целью перестрелять дипломатов! Тех, жизни которых доверили твоей стране.

Автоматы Калашникова не имеются в открытой продаже в магазинах Тегерана. И эти «сказки» про «семейный мотив» вызвали презрение и сморщившиеся лица почти у каждого азербайджанца. Куда ведут нити, нам всем подсказывает шестое чувство. Но даже если и не было прямого приказа на осуществление этого гнусного нападения, десятилетия антиазербайджанской риторики, льющейся со страниц и экранов иранских СМИ, создали в страну благоприятную атмосферу для подобных преступлений. И ответственность за эту благодатную почву лежит на официальном Тегеране.

Посольство Азербайджана в братском Израиле открылось и будет действовать! Нас не запугать, тем более такими нижайшими поступками. Мы тоже видим много чего — открытие иранского консульства в азербайджанском Гафане, скорое ответное открытие армянской дипмиссии в таком же азербайджанском Тебризе, а также то, как иранские стражи разгоняют мирные акции скорби по жертвам ходжалиниского геноцида, позволяя при этом каждый год 24 апреля шествия, а совсем недавно — митинг в поддержку какого-то «арцаха», жители которого превратили мечети в свинарники. Мы тоже всё видим. И нас с нашего пути не свернуть!

А пути у нас разные, как и, собственно, методы и ценности — у кого-то бесчестные, заслуживающие презрения еще с древнейших времен, а у кого-то наполненные славой и доблестью. И пусть те кадры, на которых сотрудник посольства голыми руками обезвредил нападавшего и вооруженного автоматом «Калашниковым» подонка, послужит нашим потомкам хрестоматией того, кто из нас есть кто!

Зухраб Дадашов