Посол Израиля в Баку Джордж Дик встретился с помощником президента Хикметом Гаджиевым.

«Важная встреча с Хикметом Гаджиевым, советником президента по внешней политике.

Я выразил свои соболезнования в связи с терактом против посольства Азербайджана в Тегеране и подтвердил, что мы солидарны с народом Азербайджана», – написал дипломат в Twitter.

An important meeting today with @HikmetHajiyev Foreign Policy Advisor of the President.

I expressed my condolences over the terror attack against the Azerbaijani embassy in Tehran, and reiterated that we stand in solidarity with the people of Azerbaijan 🇦🇿🇮🇱🕯️ pic.twitter.com/GRXRWFVBcn

— George Deek (@GeorgeDeek) January 27, 2023