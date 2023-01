Кибермошенники воспользовались именем ОАО «Азерэнержи» для получения доступа к счетам граждан.

Как сообщает Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в этот раз мошенники создали фейковую ссылку aboovebanker.online от имени «Азерэнержи».

«При переходе по ссылке вам предлагают ответить на 4 вопроса о том, как заработать деньги. После того как вы ответите на вопросы, на экране появляется надпись Congrulations Azerenerji gives you free access to platforms. Эта надпись является ложной рекламой и используется в целях фишинга. Пройдя регистрацию, пользователь перенаправляется на страницу trading.oxygen-trade.company. Эта фишинговая страница, которая используется для фальшивых биржевых операций, и нацелена на получение доступа к счетам пользователей», — отмечается в сообщении.