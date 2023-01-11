Как же надоели эти нескончаемые вопли соседей о «геноциде». Освободил Азербайджан оккупированные Арменией земли, как армяне тут же завопили: «Ай, Аствац, геноцид!». Организовали на своей законной земле, на Лачинской дороге, акцию протеста против разворовывания природных ресурсов Азербайджана, те начали рвать на себе волосы: «Вай, геноцид!».

И так армяне вошли в раж, что теперь сводят к «геноциду» любые неудобные для них действия. Лишили на короткое время армян Карабаха электричества, хаи завопили: «Вай, геноцид!», оставили их без газа – «Вай, геноцид!».

Странно, потому что когда у нас отключают электричество, то через определенное время в стране наблюдается демографический рост. Поэтому перебоев с электричеством в Азербайджане почти не случается, иначе потом трудно будет контролировать ситуацию с рождаемостью. По этому случаю вспомнился анекдот: после рождения десятого ребенка родители спят только при включенном свете и под присмотром старших детей.

Конечно же, это шутка. Но что кроме смеха и иронии может вызвать цыганское поведение хаев? Как же смешно и глупо вопящие армяне выглядят со стороны. Но, судя по всему, их это нисколько не смущает, иначе они не ставили бы себя в такое дурацкое положение.

Ежедневно армянские СМИ пытаются привлечь внимание мировой общественности криками о «возможном геноциде». В каждой армянской статье против Азербайджана обязательно присутствует слово «геноцид».

К примеру, на днях Попечительский совет Всеармянского фонда «Айастан» выступил с заявлением в связи с «блокадой» Лачинского коридора, в котором «призвал все прогрессивное человечество и соответствующие международные структуры приложить все усилия для предотвращения возможного нового геноцида, а также для защиты всех основных прав народа Нагорного Карабаха».

Он отметил, что «таким образом Азербайджан создает почву для насильственной депортации, тем самым проводя явную политику этнических чисток».

Что это? На этот вопрос уже приводили свои варианты известные эксперты. Армяне страдают комплексом национальной неполноценности, в частности комплексом мученика. Это когда у людей искаженный образ мышления и восприятия, а также всего взаимодействия с жизнью. Однако этотр комплекс имеет серьезные последствия для своего обладателя…

Ну во-первых, геноцид и депортация – это разные понятия.

Геноцид – это истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам.

А депортация – это высылка из государства или насильственное переселение куда-нибудь, как мера уголовного или административного наказания.

Во-вторых, ни о какой депортации речь не шла. Всем известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призывает армян Карабаха принять гражданство и жить по законам Азербайджана.

Ну, а в-третьих, уж чья бы корова мычала, а армянская б молчала. Они, видно, забыли (или делают вид), как в 1947 году добились «культурного» изгнания из Армянской ССР азербайджанского населения.

23 декабря 1947 года Совет Министров СССР издал Постановление «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской СССР в Кура-Аракскую низменность Азербайджанской СССР». Этим документом совет постановил переселить в 1948-50 годах на добровольных началах в Кура-Аракскую низменность 100 тысяч человек. Согласно постановлению, 10 000 азербайджанцев должны были быть переселены в 1948 году, 40 000 — в 1949-м и 50 000 — в 1950-м. Тем же постановлением Совету Министров Армянской ССР было разрешено переселить зарубежных армян в освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома.

Но почему тогда и сейчас тоже никто не подумал отнести эти события к геноциду.

К тому же, армяне в Карабахе, и не только там, пришлые.10 февраля 1828 года между Российской империей и Персией (Ираном) был заключен Туркменчайский договор, статья 15-я которого предусматривала переселение армян в Нахичевани и Эривани. В 1829 году был создан комитет по переселению. Чтобы заинтересовать армян в переезде, им были определены большие льготы: в течение шести лет их освободили от налогов и воинской повинности, выплатили пособия за счет контрибуции, полученной от Ирана, и так далее.

Спустя 150 лет, в 1978 году, благодарные армяне Нагорного Карабаха в честь своего первого переселения установили в селе Маргушеван (Марагашен) Мардакертского района НКАО (Агдеринский район) обелиск. Отметим, что село Марагашен было названо так не случайно. Армяне, проживавшие здесь, были переселенцами из иранского села Марага.

Но больным идеей захвата чужих земель и создания «Великой Армении от моря до моря» армянам этого было мало. Почувствовав себя хозяевами земли после большевизации Закавказья, они потребовали официального включения Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР.

Однако 5 июля 1921 года Пленум Кавказского бюро ЦК РКП рассмотрел вопрос образования автономии и постановил: «Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить (!) в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящим в состав автономной области». Этим же протоколом ЦК Азербайджана было поручено определить границы автономной области и предоставить на утверждение Кавбюро ЦК РКП.

Об этих исторических фактах было написано и будет написано не раз. Забыли? Напомним.

Как видно, все возвращается на круги своя. И даже нескончаемые вопли армян о «геноциде» не помешают Азербайджану восстановить историческую справедливость.

Рамелла Ибрагимхалилова