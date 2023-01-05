Исследовательская группа CIES Football Observatory обнародовала свою версию рейтинга самых дорогих футболистов планеты. В топ-100 не попали форвард «ПСЖ» Лионель Месси и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Возглавляет рейтинг полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в €208,2 млн. Вторым в этом списке идет еще один англичанин, Фил Фоден из «Манчестер Сити» с ценником в €200,5 млн. Вице-чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе замыкает тройку, его стоимость составляет €191,7 млн. В топ-5 попали также Винисиус («Реал», €190,5 млн) и Эрлинг Холланд (€174,9 млн, «Манчестер Сити»).

Месси и Роналду, ранее в течение многих лет возглавлявшие подобные списки, сейчас находятся за пределами сотни. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость лидера сборной Аргентины сейчас составляет €50 млн, а португальского футболиста — €20 млн. Насколько точны эти оценки, сложно судить, поскольку замыкающий топ-100 рейтинга CIES форвард сборной Канады Джонатан Дэвид стоит €49,4 млн — однако он есть в этом списке, а Месси отсутствует.