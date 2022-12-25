Акция активистов-экологов на дороге Лачин-Ханкенди нехило разворошила миацумный «муравейник» в зоне временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Сепаратисты, в одно время почувствовавшие себя за спиной так называемых миротворцев, как у Христа за пазухой, в одночасье поняли, что рановато они стали высовывать язык в сторону Азербайджана. И в случае чего, никто за них не станет проливать кровь. Пришло понимание, что «король-то голый» — мандата у РМК нет! Да и особого рвения погибать за тех, кто любит в ответ на всё хорошее плевать вслед, тоже не наблюдается.

В панике и перед лицом безысходности, сепаратисты, всё еще лелеющие мечты о «миацуме», принялись за старые, давно опробованнные методы — вымаливать у своих зарубежных друзей заявления, цитаты, твиты. Начались бессмысленные шествия и пикеты в парижах, вашингтонах, берлинах. В ход пошли и новшества дигитального века — всякие флэшмобы, слёзовыжимательные видеоклипы. Ну, как же без мобилизации для этих нужд детей, лежащих в больничных койках пациентов. В общем, весь набор армянского инструментария — побольше вытья, жалостливых истерик и слёз с мольбой о спасении.

Но, вот ведь какая незадача — прошли времена, когда в Азербайджане переживали по поводу каждой новой необъективной статьи в «Независимой газете», «Комсомольской правде», программе «600 секунд», «Взгляд», журнале «Огонёк» и т.д., целью которых, как теперь, много лет спустя, выясняется, была культивация в азербайджанском обществе синдрома «ой, а что в мире скажут?» За тридцать лет безразличия к чаяниям азербайджанцев, за десятилетия двойных стандартов и кощунственной несправедливости — той самой несправедливости, о которой в субботу на встрече с западно-азербайджанской интеллигенцией говорил президент Ильхам Алиев — в азербайджанском обществе выработался иммунитет. Азербайджанцы настолько свыклись с этими двойными стандартами и несправедливостью — с тем, к чему, вообще-то, привыкать нельзя! — что окружающий мир они стали воспринимать таким, какой он есть, и уже неисправимым. И в этом смысле совершенно не случайно и даже вполне адекватно отношение как самого главы государства, так и всех нас к этой несправедливости: пускай говорят, что хотят, принимают какие угодно заявления, звонят, откуда вздумается, из каких угодно дворцов и кабинетов — нас с нашего пути уже ничего не свернёт, наше дело правое, никакого воздействия, и, уж тем более, давления на нас никто оказать не сможет. У азербайджанцев выработалась прочная иммунная резистенция против всех этих флэшмобов, резолюций, клипов, твитов. Все эти устаревшие шаги, по привычке предпринимаемые армянами в надежде на их эффект, на который еще можно было надеяться лет 20-30 назад, сегодня уже бессмысленны. Мир таков, какой он есть, и нам суждено в одиночку, за исключением редких, но верных друзей, решать наши собственные проблемы в общей атмосфере несправедливости.

Поэтому, покупка Рубиком Варданяном эфирного времени у тех или иных телеканалов, выплата этим дельцом гонораров тем или иным зарубежным изданиям с целью засветиться в надежде на то, что в Азербайджане решат «дать заднюю», сегодня вызывает уже улыбку. Выкупи, дружок, хоть «Нью-Йорк Таймс» вместе со «Шпигелем», «Монд», «Дождем», РБК, с тобой никто за стол переговоров садиться не станет.

Жить в Карабахе ты не будешь, и у тебя нет там будущего. Ты либо сам уберешься, либо тебя выведут за белы рученьки, будь у тебя хоть не одна, а двадцать одна бабушка и еще сорок дедушек из Карабаха. Тебе здесь места не будет. Забудь.

Ну, а коль скоро тебе льстит, что твое имя упоминает сам глава МИД Байрамов и звучит оно даже в зале заседаний Совбеза ООН, то в скором времени, если не образумишься, его может начать произносить и генпрокурор в зале суда, с металлом в голосе. И припомнит, наряду со многими другими твоими «заслугами», твое собственное признание о спонсировании вандализма в отношении шушинской мечети, которую, в том числе, на твои наворованные у россиян деньги пытались объявить «персидской». Откуда тебе знать, что мечети не бывают «персидскими», «арабскими», «турецкими», «бангладешскими», «пуштунскими». Мечеть — это мечеть!

Ну, шут с этим Рубиком. Но проживающие в Карабахе армяне должны сделать правильный вывод из происходящего в эти дни на дороге акции. Это территория Азербайджана, и недра этой земли также принадлежат многонациональному народу этого государства. Только реинтеграция избавит карабахских армян от сидящих на их шее авантюристов и наделит их всеми гражданскими правами. В том числе, правом на свободное перемещение по всей стране, пользование ближайшими аэропортами, доступ к газоснабжению, рынку сбыта своей аграрной продукции, банковской системе, социальным благам, но самое главное — правом на достойное и безопасное будущее. И для этого надо сперва понять, что рубики-шмубики приходят и уходят (иногда в места не столь отдалённые), пребывание РМК ограничено во времени, но Азербайджан есть и всегда будет — здесь, а не где-то в другом месте. Здесь, в Ханкенди. Поэтому давно уже пора подумать о будущем. И неизбежном.

Зухраб Дадашов