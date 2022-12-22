Из-за автомобильных заторов на дорогах Баку, которые уже приобрели хронический характер, часть жителей столицы и ее окрестностей пересели в электрички. Но эта альтернатива существует только у тех граждан, которые пользуются направлениями Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Баку-Хырдалан-Сумгайыт. У остальных участников дорожного движения такого выбора, к сожалению, нет. Поэтому они вынуждены пользоваться либо метро, либо автодорогами. Плотность пассажиропотока на железной дороге постоянно растет, а количество поездов остается пока неизменным.

Чтобы изучить реальную ситуацию на железных дорогах Minval.az обратился с запросом в пресс-службу ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Здесь, комментируя ситуацию, подтвердили, что в последнее время из-за постоянных пробок на дорогах граждане все больше стали пользоваться электричками, чтобы быстрее и безопаснее добраться до дома или работы.

«Если до пандемии (январь 2019 — март 2020) в будние дни в направлении Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Баку-Хырдалан-Сумгайыт в среднем за день перевозилось 9 239 пассажиров, в 2021 году этот показатель вырос до 9 740 человек. За 11 месяцев 2022 года средний суточный показатель вырос до 17 984 пассажиров, а это по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 85%. В период с 15 сентября по 20 декабря этого года среднесуточный показатель в будние дни достиг 24 264 человек», — отметили в пресс-службе ведомства.

А это по сравнению с предыдущим периодом до начала учебного года больше на 59%.

По полученным данным, по Абшеронской кольцевой железной дороге в период с 15 сентября по 20 декабря показатели движения поездов в часы пик составили 156%. Поезда на Абшеронской кольцевой железной дороге ходят с кратчайшими интервалами в соответствии с потенциалом существующего парка поездов. Для регулировки плотности пассажиров, время и направление рейсов меняются в зависимости от спроса и население заранее оповещается об изменении расписания движения поездов.

Отметим, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подписало контракты на закупку 10 дополнительных поездов для устранения пассажирских давок. Первые поезда прибудут в страну до конца 2023 года.

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