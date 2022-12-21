Заседание СБ ООН, посвящённое ситуации в нашем регионе, оставляет стойкое ощущение политического балагана. Прошло оно по схеме «пришли — поговорили — разошлись», и никакого решения принято по итогам заседания не было. Действовать по «заготовленной» схеме у заказчиков шоу — Армении и ее адвокатов — после четкого и выверенного выступления постпреда Азербайджана Яшара Алиева даже адвокатам Армении показалось бы излишним.

Но тем не менее на попытках некоторых стран читать Азербайджану нравоучения с ооновской трибуны следует остановиться особо.

Так, заняться этим с ооновской трибуны в адрес Азербайджана решила Франция. Та самая Франция, в послужном списке которой — геноцид алжирцев. Париж до сих пор практикует неоколониализм в худшем его виде в своих бывших африканских владениях, сохраняя обращение последней колониальной валюты в мире —колониального франка. В самой Франции традиционный франк уже заменили на евро, но в бывших — бывших ли? — колониях все по-прежнему.

Есть вопросы и к ситуации на территории материковой Франции, где исламофобия возведена в ранг государственной политики, мэры некоторых городков требуют составлять списки мусульманских детей, обучающихся в местных школах, а в учебных заведениях пишут «Осторожно, чеченцы» в том же стиле, как «осторожно, тараканы».

Но тем не менее Париж позволяет себе читать нравоучения Азербайджану.

Еще более странно — и это еще мягко сказано — выглядит позиция США. С 1990 года Вашингтон ввёл жесткие санкции против Ирака. Они сохранялись даже после первого разгрома саддамовской армии во время «Бури в пустыне».

И имели очень даже тяжелые гуманитарные последствия для иракского народа. Но в США и не думали ослаблять такое давление на режим Саддама Хусейна и были уверены, что все делают правильно.

Более того, в 2003 году Вашингтон начал вторую войну в Заливе, обвинив «подсанкционный» Ирак в работе над созданием химического и бактериологического оружия. Страну разгромили, оружия не нашли.

О гуманитарных последствиях — а они были посерьезнее, чем необходимость сбросить скорость машины «Скорой помощи», проезжая через азербайджанский пикет — в Вашингтоне даже не подумали. Но нравоучения Азербайджану тем не менее прочитали.

Куда важнее другое. Эти нравоучения и призывы слишком уж разошлись с тем, что на самом деле происходит «в поле», то есть на Лачинской дороге, которую никто не «блокировал». Так насколько вообще этично повторять с ооновской трибуны заведомую ложь насчёт «блокировки Лачинского коридора» и призывать правительство Азербайджана его открыть, притом что наша страна его не закрывала?

Вынуждены напомнить: в соцсетях и в телеэфире предостаточно кадров, демонстрирующих, что азербайджанские гражданские активисты не блокировали и не блокируют дорогу. Более того, через пикет спокойно проезжает «гуманитарный» транспорт. Так кто и что должен, по мнению иных любителей чтения морали, «открыть»?

Представители этих стран глубоко не в курсе, что происходит на самом деле? Пардон, но это даже не отмазка. Даже сидя в ооновском офисе, можно было зайти в Интернет, в соцсети, сложить два и два, наконец, задуматься, почему прошло уже полторы недели с начала азербайджанской акции, но так и нет драматичных кадров «блокировки дороги» с армянской стороны: вопли о «гуманитарной катастрофе» есть, а видеосвидетельств нет.

Более того, у многих из тех стран, которые устроили из заседания СБ ООН «школьный педсовет» в худшем его варианте, есть свои дипломатические миссии в Азербайджане. Но даже сотрудники этих дипмиссий не посчитали нужным ознакомиться с ситуацией на месте и проинформировать свои правительства, что же происходит на самом деле. Никаких запретов для подобных посещений нет. Более того, сами активисты открыты для общения и готовы изложить свою позицию. И что же — дипломатов это не интересует? Они предпочитают тиражировать с ооновской трибуны заведомую ложь?

И, наконец, не менее важно то, чего НЕ ПРОЗВУЧАЛО с ооновской трибуны.

Уже более 30 лет в жёсткой транспортной блокаде со стороны Армении находится Нахчыван. Более того, если кто забыл, то в Трехстороннем заявлении от 10 ноября прямо указано: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Но до сих пор — а прошло уже два года! — Ереван не сделал ни одного шага для выполнения этих обязательств. Представители Армении дружно впадают в истерику при любом упоминании о Зангезурском коридоре. Но в Азербайджане что-то е припомнят выражений обеспокоенности по этому поводу со стороны стран-постоянных членов СБ ООН, призывов, а тем более требований к Армении разблокировать Нахчыван и выполнить то, под чем подписался ее премьер-министр. В этих столицах опять не в курсе? Или не считают реальную блокаду Нахчывана чем-то достойным внимания?

Но даже если дипломаты Франции, Ирландии и других непрошеных адвокатов Армении решили сосредоточить внимание именно на Лачинской дороге, то им по штату положено было знать еще одно обстоятельство. Азербайджан неоднократно, на самых разных «площадках» и на высоком официальном уровне заявлял о том, что Армения использует Лачинский коридор в целях, противоречащих подписанным соглашениям и взятым на себя обязательствам. Достаточно вспомнить минное поле на высоте Сарыбаба, где были закопаны мины, произведённые в Армении после 2021 года. То есть ввезённые в зону временного размещения РМК по Лачинскому коридору. Через этот же Лачинский коридор в Карабах привозят не только кандидатов в президенты Франции, но и инструкторов по террору из Ирана. А теперь к этому малоприятному «букету» добавился еще и грабеж рудников в промышленном масштабе. И что же — в Париже, в Вашингтоне, в других столицах всерьёз полагают, что Азербайджан должен был за всем этом молча наблюдать? И даже наши гражданские активисты не имели право возмущаться и реагировать?

А если серьезно, то Совбезу ООН по штату было положено разбираться не с тем, есть ли в Ханкенди газ (который, кстати, подаётся с территории Армении), а с «минным террором» (только за два года с небольшим, прошедших после Отечественной войны, на минах подорвались 276 человек, из которых 123 — гражданские лица, 153 —военнослужащие. 231 получили ранения различной степени тяжести. 45 человек — 10 военнослужащих и 35 гражданских — погибли) и грабежом полезных ископаемых.

Но на это ведущие страны решили не обращать внимания. Продемонстрировав еще раз беззубость и безответственность СБ ООН. Ту же самую беззубость и безответственность, в результате которой более четверти века оставались на бумаге четыре «карабахские» резолюции СБ ООН. В какой степени та беззубость, которую честнее всего было бы назвать предоставлением агрессору негласной индульгенции, сделала возможной нынешнюю войну в Украине — вопрос, который стоило бы озвучить.

И еще одно обстоятельство. Те четыре резолюции СБ ООН Азербайджан, если кто забыл, выполнил собственными силами — в ходе Отечественной 44-дневной войны. И сегодня наша страна точно так же примет все меры для прекращения и грабежа ресурсов, и минного террора, и провоза террористов по Лачинскому коридору.

И никто не вправе за это читать нашей стране мораль.

Отдел политики Minval.az