Отказ Армении предоставить исчерпывающие и точные карты сотен тысяч мин, установленных в Азербайджане, а также ее текущие действия по минированию территории Азербайджана должны быть должным образом осуждены и предотвращены.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Armenia’s refusal to provide comprehensive and accurate maps of the hundreds of thousands of landmines planted in #Azerbaijan, its ongoing operations to salt Azerbaijan’s territory with more landmines should be properly condemned and prevented. https://t.co/RTZMuBmCbZ

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) December 14, 2022