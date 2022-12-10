Подписан Меморандум о сотрудничестве между азербайджанской и еврейской диаспорами России.

В Благотворительном фонде горских евреев (STMEQİ) была проведена встреча между руководствами Национальной культурной автономии азербайджанцев Москвы и Российским еврейским конгрессом (РЕК).

На встрече выступил вице-президент РЕК, президент Фонда STMEGI Герман Захарьяев, пишет АПА.

Он сказал, что горские евреи проживают в поселке «Красная слобода» Губинского района: «Мы всегда будем рядом с родной азербайджанской общиной, всячески поддерживать ее и оказывать необходимую помощь».

Затем выступил руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов. Он отметил, что между азербайджанцами и горскими евреями существует многовековая дружба, их связывают тесные связи братства и добрососедства: «Вместе мы часть многонационального азербайджанского народа. С этой точки зрения Азербайджан всегда был и остается ярким примером толерантности и мультикультурализма для всего мира».

Затем между Национальной культурной автономией азербайджанцев Москвы, Российским еврейским конгрессом (РЕК) и Благотворительным фондом горских евреев (STMEGI) состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве.