В Агалы спустя 6 месяцев. Впечатляет достигнутый здесь прогресс! Встретил друга Махаббата Самедова, который здесь проживает. Он и его семья построили счастливую жизнь, став одними из первых переселенцев. Пожелал господину Самедову и его семье счастья и процветания.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко.

İn Aghali after 6 months. Impressive development! Met a friend who lives here, Mr Mohubbat Samadov, he and his family established happy life here as the first family who returned here. I wished Mr Samadov all the happiness and prosperity for him and his family! pic.twitter.com/iAmag59U73

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) December 10, 2022