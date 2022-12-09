Во вчерашней публикации нашего постоянного автора Зухраба Дадашова говорилось о попытке секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна исказить суть прошедших 28 сентября в Вашингтоне переговоров между полномочными представителями Армении и Азербайджана. Встреча та, как известно, прошла по приглашению советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, и по ее итогам двумя неделями позже на растерзание экспертного сообщества была слита фотокопия предложенного сторонам, но так и не получившего официального оформления так называемого «вашингтонского документа». Стороны на той встрече возглавляли упомянутый нами Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Один только беглый взгляд на тот документ, составителем которого, очевидно, был Госдепартамент США, обрекал его на путешествие по единственно возможному маршруту, обозначенному когда-то украинским пограничником Романом Грибовым. В том виде этот документ не был бы принят как минимум азербайджанской стороной. И причиной тому было содержание в нем не только канувшего в Лету «Нагорного Карабаха», но и каких-то «международных наблюдателей», предусмотренных авторами для придания «уверенности в защите меньшинств» в том самом «Нагорном Карабахе».

Учитывая, что документ был положен на стол перед участниками переговоров, то справедливо было бы полагать, что какую часть времени они всё же потратили на обсуждение содержащихся в нем формулировок. Забегая вперед, напомним, что в своем последующем выступлении в прессе Хикмет Гаджиев подтвердил, что тема прав и безопасности армянского населения Карабахского экономического района Азербайджанской Республики на той встрече действительно обсуждалась, и делегацией была в очередной раз подтверждена приверженность нашего государства обеспечению прав всех граждан независимо от их этнического происхождения. Что же касается, так сказать, «международнизации» этой темы, то азербайджанская делегация в ходе той самой заокеанской встречи заявила, что

«Азербайджан, в соответствии со своими международными обязательствами, регулярно представляет различные отчеты в ООН и другие организации. В этих отчетах находят отражение сведения, касающиеся деятельности правительства Азербайджана, направленной, к примеру, на обеспечение прав национальных меньшинств. В будущем в эти отчеты будут включены действия, направленные на обеспечение прав армянских жителей, проживающих в Карабахе».

Вот и всё, что касается обсуждения поднятого в Вашингтоне вопроса о неких «международных механизмах»! Как подняли вопрос, так и закрыли и слили воду. Трудно даже представить, чтобы делегация Азербайджана могла дать согласие на «интернационализацию» этого вопроса или допуск на нашу суверенную территорию каких-то пресловутых международных структур. Это из области немыслимого!

Уже через неделю после той вашингтонской встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая в Праге на вопрос корреспондента «Радио Свобода», еще раз подтвердил, что ни с кем из внешних сил тему Карабаха, прав и безопасности наших граждан Баку обсуждать не будет.

Спустя еще неделю после пражского саммита, Армен Григорян, отвечая 12 октября в эфире Общественного телевидения на вопросы армянских журналистов, решил почему-то изречь: «Что касается проблемы Нагорного Карабаха, основная повестка заключалась в том, как мы можем создать международный механизм, чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали безопасность и права проживающих там армян». При этом секретарь Совета безопасности Армении добавил, что Ереван надеется (внимание — НАДЕЕТСЯ!), что «в процессе станет возможным сформировать этот международный механизм, чтобы была возможность для проведения дискуссий между Нагорным Карабахом и Азербайджаном по вопросам прав и безопасности».

Одновременно, Григорян отделил свои мечты о создании международного механизма от мирного процесса. «Мирный договор — это один процесс, создание международного механизма урегулирования нагорно-карабахской проблемы — другой», — подчеркнул он. Армянские СМИ, впрочем, сами обратили внимание на невнятность ответа чиновника на вопрос, чтó именно Ереван подразумевает «под механизмами обеспечения прав и гарантий армян Нагорного Карабаха». Что, собственно, неудивительно, потому как сам Григорян, очевидно, не имел и по сей день не имеет ни малейшего понятия, в каком виде его страна представляет для себя эти вожделенные механизмы.

На следующий день после интервью Армена Григоряна, то есть, уже 13 октября ясность в суть прошедших в Вашингтоне переговоров внес Хикмет Гаджиев. Отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, он сказал следующее:

«Вопрос обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе, – внутреннее дело Азербайджана. Как отметил глава нашего государства, проживающие в Карабахе армяне являются гражданами нашей страны. И на переговорах в Брюсселе, и в Вашингтоне представители Азербайджана особо подчеркивали, что Баку не будет обсуждать вопросы, касающиеся суверенных прав нашей страны, с какой-либо третьей стороной. В Вашингтоне наша делегация заявила, что Азербайджан, в соответствии со своими международными обязательствами, регулярно представляет различные отчеты в ООН и другие организации. В этих отчетах находят отражение сведения, касающиеся деятельности правительства Азербайджана, направленной, к примеру, на обеспечение прав национальных меньшинств. В будущем в эти отчеты будут включены действия, направленные на обеспечение прав армянских жителей, проживающих в Карабахе. Иными словами, нет и не может быть речи о создании какого-либо международного «механизма», созданного с целью контроля прав и безопасности армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Суверенитет – это красная линия политики нашего государства, и международные партнеры должны относиться к этой справедливой позиции с пониманием и уважением».

Казалось, что еще после этого остается неясным?! Да, в столице США сторонам был представлен документ, содержащий что-то невнятное о «международных наблюдателях». Да, Армении очень хотелось бы их туда затащить. Да, тема эта действительно была на встрече обсуждена и не могла не быть обсуждена, иначе как еще азербайджанской делегации было объяснить неприемлемость этого предложения! И НЕТ, никакого соглашения по этому поводу достигнуто не было и быть не могло!

Вроде, всё ясно. Как еще можно исказить суть произошедшего? Оказывается, можно. С армянами даже невозможное возможно. Выступая 8 декабря перед журналистами, Армен Григорян вдруг выдал: «После встречи в Вашингтоне между мной и помощником президента Азербайджана была (внимание!) ДОГОВОРЕННОСТЬ о создании международного механизма, чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали права и безопасность армян Нагорного Карабаха».

Минуточку! Какая еще «договоренность»? Ни о какой договоренности речь на встрече и по ее итогам не шла. О чем это вы, сказочники?

Реакция Баку не заставила себя ждать. Хикмет Гаджиев немедленно назвал заявление Армена Григоряна относительно «достижения договоренности о создании международных механизмов» лживым. Он отметил, что суть вашингтонской встречи искажается в одностороннем порядке. «Обсуждение какого-либо вопроса на переговорах не означает, что по этому вопросу было достигнуто соглашение», — пояснил он.

Естественно, Григорян не был бы Григоряном, если бы ему так легко можно было бы доказать пропущенный им гол! Выступая в пятницу перед депутатами Национального собрания Армении, он сказал, что «есть вещи, которые невозможно опровергнуть, потому есть множество фактических данных», сославшись при этом на то, что «во время обсуждения этого вопроса в Вашингтоне, кроме армянской стороны участвовала еще и американская сторона, и есть протокол встречи».

И что говорится в этом протоколе, милый человек? О том, что Азербайджан согласился на создание международного механизма? Доставай источник, голубчик, показывай, что ты там нарыл!

Иронично, что, в попытке развить свою мысль, секретарь Совета безопасности Армении невольно разоблачил свою же ложь. «Естественно, мы продолжим работать, чтобы понять, каков тот механизм, в рамках которого будут созданы условия, чтобы между Нагорным Карабахом и Азербайджаном состоялось обсуждение прав и безопасности армян», — сказал он.

Погодите. Азербайджан, как вы уверяете своих депутатов и журналистов, своё согласие как бы уже «дал», а механизм вам всё ещё не понятен? Это же как прикажите понимать? Баку и Ереван «согласились» на то, что опровергает первый и суть чего неясна второму? Так, что ли?

Соседи, ну, не получается у вас убедительно лгать. Тяга есть, умения нет.

От себя же в очередной, который уже раз напомним: Карабах — это Азербайджан, точно так же Оклахома — это США, а Бавария — это ФРГ. Никто сюда без нашего ведома не сунется, совершайте хоть 50 поездок по парижам! Ноги́ ничьей здесь не будет! А информировать мировое сообщество о состоянии дел как в Карабахе, так и в любом другом регионе Азербайджана, Баку будет сам, в своих ежегодных отчетах. И это — исключительно добрая его воля.

Не лелейте несбыточных желаний! Азербайджан возвращается в свой Карабах. Один, без всяких ваших «механизмов». И с этой реальностью и неизбежностью вам придётся смириться.

Отдел политики Minval.az