Армянская оппозиционная партия «Национально-демократический полюс» провела протесты в Ереване в преддверии саммита ОДКБ и визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

Участники акции скандировали антироссийские лозунги: «враг ОДКБ» и «враг Россия».

При этом член оппозиционной партии открыто заявил, что визит лидеров недружественных и «враждебных по отношению к Армении» стран-членов ОДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие.

Protests now in Armenia 🇦🇲 against Putin 🇷🇺 and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO).

Protestors are opposing the visit of Putin 🇷🇺, Lukashenko 🇧🇾, and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there 🇦🇲. pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 22, 2022