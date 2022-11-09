Карикатура, опубликованная французским изданием Le Canard enchaine, на которой изображены грубо нарисованные катарские футболисты, одетые как террористы, вызвала возмущение в социальных сетях, пользователи назвали ее «вопиющей исламофобией» и «расизмом». Об этом пишет Al Jazeera.

На оскорбительном изображении изображены несколько бородатых мужчин, которые одеты в футбольные майки с надписью «Катар». Похоже, они гоняются за футбольным мячом на песке, имея при себе мачете, пистолеты и ракетные установки. Один носит пояс со взрывчаткой. Пятеро одеты в синие мантии, а двое в черных рубашках и брюках с балаклавами, закрывающими лица.



«Спецвыпуск французской газеты… о Катаре», — написал один возмущенный комментатор в Twitter. “Вы не можете себе представить степень скрытой ненависти, презрения и оскорбления французов к Катару, его народу, его правительству и его символам. Интересно, почему посол Катара до сих пор в Париже???!!!».

Другой добавил: «Французская Le Canard enchaine опубликовала гнусную карикатуру, демонстрирующую вопиющий расизм и исламофобию».

Реагируя на изображение, Хамад Аль-Кавари, президент Национальной библиотеки Катара, написал в Твиттере, что Франция должна показать «немного спортивного мастерства».

«Даже язвительная сатира приветствуется!!!» — написал он в Твиттере по-французски. «Но Canard Enchaîné решил прибегнуть к лжи, ненависти и обиде, чтобы напасть на Катар и очернить его».

В прошлом месяце эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани раскритиковал «беспрецедентную кампанию» критики в адрес страны в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Нам стало ясно, что кампания продолжается, расширяется и включает в себя фальсификацию и двойные стандарты, пока не достигла такого уровня жестокости, который заставил многих, к сожалению, усомниться в истинных причинах и мотивах этой кампании», — сказал он, добавив, что никакая другая принимающая страна не сталкивалась с таким уровнем критики.

نشرت Le Canard Enchaîné الفرنسية كاريكتور حقير يظهر عنصريتها الفاضحة وكراهية الإسلام

يصف #قطر على أنها إمارة استبدادية ومنتخبها إرهابيون. #قطر_2022 pic.twitter.com/04T0iDNwtm — فـــهــ ـد (@fahadq801) November 7, 2022

عدد خاص اصدرته جريدة لكنار انشينيه الفرنسية عن قطر لا يمكنكم أن تتخيلوا حجم الحقد الفرنسي الدفين والاحتقار والإهانة فيه لقطر وشعبها وحكومتها ورموزها. اتعجب لماذا لا يزال السفير القطري في باريس؟؟؟!!! pic.twitter.com/JwbtdOWdOP — Hassan AL ANSARI (@HassanALANSARI3) November 6, 2022

La satire même caustique est bienvenue!!!

Mais le Canard Enchaîné a décidé de recourir au mensonge, la haine et la rancune pour attaquer le Qatar et le dénigrer.

Gardez un peu de loyauté et d’esprit sportif au moins #france#FIFA2022 pic.twitter.com/TfHjAsDxDb — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) November 7, 2022

Несколько городов Франции, в том числе столица Париж, не будут показывать матчи чемпионата мира в фан-зонах, ссылаясь на «опасения по поводу нарушения прав трудящихся-мигрантов и воздействия турнира на окружающую среду».