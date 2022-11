Карикатура, опубликованная французским изданием Le Canard enchaine, на которой изображены грубо нарисованные катарские футболисты, одетые как террористы, вызвала возмущение в социальных сетях, пользователи назвали ее «вопиющей исламофобией» и «расизмом». Об этом пишет Al Jazeera.

На оскорбительном изображении изображены несколько бородатых мужчин, которые одеты в футбольные майки с надписью «Катар». Похоже, они гоняются за футбольным мячом на песке, имея при себе мачете, пистолеты и ракетные установки. Один носит пояс со взрывчаткой. Пятеро одеты в синие мантии, а двое в черных рубашках и брюках с балаклавами, закрывающими лица.



«Спецвыпуск французской газеты… о Катаре», — написал один возмущенный комментатор в Twitter. “Вы не можете себе представить степень скрытой ненависти, презрения и оскорбления французов к Катару, его народу, его правительству и его символам. Интересно, почему посол Катара до сих пор в Париже???!!!».

Другой добавил: «Французская Le Canard enchaine опубликовала гнусную карикатуру, демонстрирующую вопиющий расизм и исламофобию».

Реагируя на изображение, Хамад Аль-Кавари, президент Национальной библиотеки Катара, написал в Твиттере, что Франция должна показать «немного спортивного мастерства».

«Даже язвительная сатира приветствуется!!!» — написал он в Твиттере по-французски. «Но Canard Enchaîné решил прибегнуть к лжи, ненависти и обиде, чтобы напасть на Катар и очернить его».

В прошлом месяце эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани раскритиковал «беспрецедентную кампанию» критики в адрес страны в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Нам стало ясно, что кампания продолжается, расширяется и включает в себя фальсификацию и двойные стандарты, пока не достигла такого уровня жестокости, который заставил многих, к сожалению, усомниться в истинных причинах и мотивах этой кампании», — сказал он, добавив, что никакая другая принимающая страна не сталкивалась с таким уровнем критики.

La satire même caustique est bienvenue!!!

Mais le Canard Enchaîné a décidé de recourir au mensonge, la haine et la rancune pour attaquer le Qatar et le dénigrer.

Gardez un peu de loyauté et d’esprit sportif au moins #france#FIFA2022 pic.twitter.com/TfHjAsDxDb

— Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) November 7, 2022