Ситуация в Иране продолжает развиваться по критической траектории: репрессии ужесточаются, растет число погибших и задержанных, но это не приводит к спаду протестных акций, наоборот, протестующие радикализируются и отвечают насилием на насилие. Примечательно, что спорадические, не имеющие единого организационного и координирующего центра протестные акции, тем не менее, приобрели одно общее свойство – цели протестующих, их лозунги и плакаты свелись к простому и ясному для всех месседжу – «Власть должна уйти».

Цели и лозунги протестующих всегда очень важны, это то, что помогает отделить друг от друга два близких по форме, но разных по содержанию процесса – «Протест» и «Революция». Если люди выступают против повышения цен, низких зарплат или действий какого-то чиновника, то это – обычный протест, который решается принятием каких-то социально-экономических программ или увольнением чиновников. Когда же протестующие требуют смены режима, ухода власти – это уже не обычный протест, это – «Революция». Неслучайно, сейчас и в Иране, и в митингах поддержки иранцев, проживающих в США и Европе, часто можно увидеть транспаранты с одинаковым смыслом – «это не протест, это Революция».

То, что процесс развивается медленно, по нарастающей никого не должно обманывать. Именно так и развивалось большинство революций, известных из мировой истории. И Великая Французская Революция длилась годы, и революция в России, которая включала в себя даже две революционные смены – буржуазную и социалистическую.

Не будем уходить далеко, в самом Иране Исламская революция в свое время тоже началась с протеста в одном городе, в январе 1978 года, потом постепенно расширялась и завершилась победой уже в феврале 1979 года, то есть через год и один месяц.

Поэтому, если судить по настроениям все более радикализирующихся протестантов, по их лозунгам «долой режим», можно предполагать, что в Иране действительно мы наблюдаем начальный период новой Революции, которая рано или поздно завершится сменой режима.

Одной из интересных особенностей нынешней ситуации в Иране является то, что в условиях серьезного обострения внутриполитической ситуации власти страны идут на откровенно провокационные действия в отношении целого ряда своих соседей: проведены военные учения на границах с Азербайджаном и Турцией, нанесены ракетные удары по территории Иракского Курдистана, началась эскалация кампании против Саудовской Аравии. Видимо, это классическая иллюстрация к известному закону политики: если внутри страны опасная напряженность, надо спровоцировать и провести «маленькую победоносную войну» против внешнего врага. Это помогает, не всегда правда, отвлечь внимание своей общественности, добиться хоть какой-то консолидации общества.

Властям Ирана это явно не помешало бы в нынешней ситуации, отсюда и провокационная активность режима муллократии на внешнеполитической арене. Но есть несколько «но» в этих замыслах. Война должна быть обязательно «маленькой» и обязательно «победоносной», чтобы этот финт сработал. Но соседи Ирана мало подходят к роли безопасной «боксерской груши», по которой можно безнаказанно стучать кулаками.

Азербайджано-турецкий тандем, например. Вторая по силе армия в НАТО и самая сильная армия Южного Кавказа – мало кому захочется попробовать с ними вступить в реальный военный конфликт. Или Саудовская Аравия, к примеру. Хотя она не обладает мощными вооруженными силами, но как главный, стратегический игрок на нефтяном рынке, эта страна имеет могущественных защитников, которые обязались ее беречь от иранской экспансии. США и ее союзники не случайно держат вблизи от Персидского залива свои авианосцы, а также создали многочисленные военные базы в странах региона. Более слабым представляется современный Ирак, разделенный на сферы влияния суннитов, курдов и шиитов, со слабой центральной властью.

Поэтому Иран пока что осмелился нанести ракетные удары именно по Иракскому Курдистану, возможно, проверяя реакцию мирового сообщества. А реакция мирового сообщества будет обязательно, если Иран решится перейти от отдельных ударов к концепции «малой победоносной войны». У международного сообщества и без этого к Ирану накопилось много вопросов, но после провала переговоров вокруг иранской ядерной программы и фактического выступления на стороне России в войну против Украины в мире растет число стран, ищущих просто повод для наказания Ирана. Поэтому в Тегеране должны серьезно подумать о последствиях своих планов. Как бы «маленькая победоносная » не превратилась в «большое поражение», что на фоне нынешних революционных протестов внутри Ирана не просто сметет муллократический режим, но и поставит под вопрос само существование Ирана. По крайней мере, в его нынешних границах.

Эльдар Намазов, специально для Minval.az