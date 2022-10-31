Армянские СМИ и тг-каналы с вечера 30 октября заходятся от восторга: в «Степанакерте» состоялся многотысячный митинг! Его участники заявили, что «Арцах» никогда не будет в составе Азербайджана! Мы выразили свою волю! Ну и заодно послали сигнал РМК: в «огрызке» ну никак не желают их вывода.

Излишне напоминать, что все это шумное шоу представляло собой не более чем очередную провокацию с понятной целью: сорвать постконфликтное урегулирование, «заморозить» ситуацию в ее нынешнем виде и, в качестве «программы-максимум», реанимировать еще и тему «статуса Карабаха».

А вышел, пардон, очередной «позор с пузырями».

Понятно, что устроителям хотелось собрать на площади как можно больше людей. Во-первых, продемонстрировать поддержку. А во-вторых, представить наглядное доказательство, сколько «самоопределившихся армян» находится сегодня в «огрызке». А на выходе получился провал по всем статьям. По данным соцсетей, статистов для участия в запланированном митинге привозили, насильно заталкивая в автомобили. Явиться обязали всех бюджетников, врачей, полицейских, переодетых в гражданское военных. Не обошлось, по данным соцсетей, и без «группы поддержки» из Еревана. Впрочем, по данным экспертов из азербайджанской блогосферы, «наскрести» удалось куда меньше, чем требовалось для сногсшибательного эффекта. Что, впрочем, не мешает армянским экспертам вопить о «многотысячном митинге» и раздувать число его участников всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

Одновременно с митингом проходило и заседание «парламента Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval). Сей орган, не имеющий никаких законных оснований для своей деятельности, разразился громкой «резолюцией», где, в числе прочего, хором призвал Россию «продолжать свою приверженность к обеспечению безопасности народа «Арцаха»» и предложил Москве аж «ввести дополнительные политические и военные механизмы» с учётом опасностей, угрожающих существованию сей непризнанной «республики». А на площади видели и российские триколоры, и реплику «знамени Победы».

Любопытно, конечно, спросить, какие именно «механизмы» грезятся авторам этой бумажки. Особенно с учетом того, что сепаратисты Карабаха окончательно выведены за рамки переговорного процесса. Но если серьезно, то весь этот низкопробный спектакль даже теоретически не мог состояться без позволения российских миротворцев. Тем более что митинговый либерализм вовсе не в российских политических традициях. А армянское издание Epress.am вообще утверждает, что инициатором митинга был командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-майор Андрей Волков, тот самый, который уже прозрачно намекал, что если Армения откажется от российского варианта урегулирования, миротворческая миссия покинет «Арцах».

Конечно, утверждения Epress.am можно воспринять с понятным скептицизмом. Но в чем нет сомнений, так это в том, что Москва, в том числе и при помощи этого дешевого шоу в Ханкенди, пытается продавливать в регионе свои интересы. И уж точно далеко не случайно, что шоу в Ханкенди совпало с очередной антиазебайджанской кампанией в государственных СМИ России. Где «Первый канал» не только даёт слово спикерам вроде Андраника Миграняна, но и демонстрирует в своём эфире карту с указанием «Нагорно-Карабахской республики» как полноценного государства, «Россия-24» выводит в эфир Баку Саакяна, представив его как «президента НКР», и объявляет, что ведёт репортаж из «Нагорного-Карабахской республики»…Подобных примеров слишком много, чтобы считать их случайностями.

Ну что тут сказать? Ханкендинские сепаратисты могут, конечно, пыжиться и тужиться, собирая на площадь всех, кого наскребли по сусекам. Российские СМИ могут выдавать в эфир провокационные формулировки. Но при этом лучше не забывать. Во-первых. На каре нет никакого Нагорного Карабаха — есть Карабахский регион Азербайджана, и от того, что здесь временно размещены РМК, его правовой статус не меняется. Во-вторых, в Баку на самом высоком уровне уже дали понять, что вопрос «статуса Карабаха» закрыт, и попыткам его реанимировать будет дан жесткий ответ. А в-третьих, политическую «погоду» на территории Азербайджана, частью которой остаётся Карабах, определяет Баку, а не генерал Волков. А значит, никакой реанимации проекта «миацума» и его «рестарта» не получится. Даже если вывести на прощать бюджетников с лозунгами времён 1988 года. А значит, сколько бы ни находились в Карабахе российские миротворцы, это все равно политическая «шлюзовая камера», и выход из нее только один: полное восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом. Когда уже придётся определяться нынешним его жителям: получать азербайджанский паспорт или собирать чемоданы и откручивать унитазы, торопясь добраться хотя бы до Геруса.

Судя по всему, понимают это и многие карабахцы. Во всяком случае, российский «Коммерсантъ» весьма наглядно описывает атмосферу митинга: «… В толпе, собравшейся в центре Степанакерта, не было воодушевления. Тысячи собравшихся здесь выглядели людьми, которые ничего не знают о завтрашнем дне, понятия не имеют о том, что будут делать завтра и где будут жить. Если бы нужно было как-то назвать этот митинг, то его можно было бы назвать грустным. Или митингом обреченных».

Нурани, обозреватель